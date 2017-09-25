В Бельгии назвали "историческим шоком" вхождение крайне правых в бундестаг

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

БРЮССЕЛЬ, 25 сен — РИА Новости, Александр Шишло. "Историческим шоком" назвал глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс третье место, которое получила по итогам парламентских выборов в Германии крайне правая партия "Альтернатива для Германии".

По данным подсчета голосов во всех 299 избирательных округах, блок ХДС/ХСС канцлера Ангелы Меркель получил 33% голосов, Социал-демократическая партия Германии — 20,5%, "Альтернатива для Германии" — 12,6%, Свободная демократическая партия — 10,7%, "Левые" — 9,2%, "Зеленые" — 8,9%. Данные опубликованы на сайте Федеральной избирательной комиссии.

"Вхождение крайне правых в парламент Германии является историческим шоком. Это не банально в такой стране, как Германия, с ее историей, видеть возвращение крайне правых в парламент", — сказал Рейндерс в эфире телерадиокомпании RTBF.

По мнению главы МИД Бельгии, предварительные итоги немецких выборов, вероятно, являются реакцией избирателей на иммиграционную политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а также на социально-экономическую и инвестиционную политику в еврозоне, локомотивом которой является Германия.

Выборы в бундестаг прошли в Германии 24 сентября. Альянс ХДС/ХСС получит в новом составе бундестага 246 кресел (ранее 311), СДПГ — 153 (ранее 193). "Альтернатива для Германии" сформирует третью по величине фракцию (94 кресла), вернувшаяся в парламент после неудачи на прошлых выборах Свободная демократическая партия получает 80 мест. Фракция "Левых" увеличивается до 69 мандатов (ранее 64), фракция "Зеленых" — до 67 (ранее 63).