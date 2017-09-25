В Афганистане четыре человека погибли в ДТП с автобусом

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Автобус столкнулся с грузовиком в провинции Гильменд на юге Афганистана, четыре человека погибли, 14 получили ранения, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.

Авария произошла в понедельник на автотрассе, соединяющей города Герат и Кандагар. Как заявил официальный представитель губернатора провинции Омар Звак, автобус следовал из провинции Нимроз в столицу страны, Кабул. По его словам, среди пострадавших есть женщины и дети, раненые госпитализированы.

В Афганистане часто происходят ДТП, причиной которых, как правило, является неосторожность водителей, отмечает телеканал.