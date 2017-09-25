Меркель несет Европе стабильность и силу, заявили в Европарламенте

Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине. 24 сентября 2017

Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине. 24 сентября 2017

БРЮССЕЛЬ, 25 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Победа партии канцлера Германии Ангелы Меркель на парламентских выборах в этой стране придаст Евросоюзу большую стабильность и влияние, заявил председатель Европарламента Антонио Таяни.

По данным подсчета голосов во всех 299 избирательных округах, блок ХДС/ХСС канцлера Ангелы Меркель получил 33% голосов, Социал-демократическая партия Германии — 20,5%, партия националистского толка "Альтернатива для Германии" — 12,6%, Свободная демократическая партия — 10,7%, "Левые" — 9,2%, "Зеленые" — 8,9%. Данные опубликованы на сайте Федеральной избирательной комиссии.

"С Ангелой Меркель выигрывает стабильность и желание сделать Европу более сильной", — написал Таяни в Twitter.

Con Angela Merkel vince la stabilità e la volontà di un'Europa più forte. Leggi mia intervista su @ilmessaggeroit pic.twitter.com/JmipCbTyS3 — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) 25 сентября 2017 г.

Выборы в бундестаг прошли в Германии 24 сентября. Альянс ХДС/ХСС получит в новом составе бундестага 246 кресел (ранее 311), СДПГ — 153 (ранее 193). "Альтернатива для Германии" сформирует третью по величине фракцию (94 кресла), вернувшаяся в парламент после неудачи на прошлых выборах Свободная демократическая партия получает 80 мест. Фракция "Левых" увеличивается до 69 мандатов (ранее 64), фракция "Зеленых" — до 67 (ранее 63). Канцлер Германии и лидер ХДС Ангела Меркель была переизбрана в бундестаг.