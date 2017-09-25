Американка нашла дома большого паука и посадила его себе на лицо

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Жительница американского города Пенсакола, штат Флорида, обнаружила дома большого паука-золотопряда и решила позволить ему заползти себе на лицо.

"Мы перемещали этого прекрасного золотопряда в более подходящее для него место, когда он решил исследовать местность", — говорится в комментарии к ролику. Женщина на видео остается совершенно спокойной, когда паук ползает по ней.

Размер тела таких пауков может достигать четырех сантиметров, а размах ног — 12. При этом золотопряды обычно неагрессивны, риск быть укушенным ими минимален.