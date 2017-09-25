В ДНР заявили, что силовики более 30 раз за сутки нарушили перемирие

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (262)

ДОНЕЦК, 25 сен — РИА Новости. Украинские силовики более 30 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в понедельник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"За прошедшие сутки ВС (вооруженные силы — ред.) Украины 32 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 16 населенных пунктов республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.

По его словам, огонь силовики вели из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.