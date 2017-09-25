В Греции болгарская аквалангистка погибла при попытке поставить рекорд

АФИНЫ, 25 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Болгарская аквалангистка погибла в Греции при попытке поставить мировой рекорд в групповом глубоководном погружении, ее муж госпитализирован с кессонной болезнью, сообщают греческие СМИ.

ЧП произошло возле местечка Неас Мармарис на Халкидики в воскресенье.

Как сообщает Афинское агентство новостей АМНА, речь идет о семейной паре из Болгарии. Во время погружения женщина по неизвестным причинам потеряла ориентацию в пространстве и погибла.

По информации сайта halkidikifocus.gr, семейная пара, которая содержит школу дайвинга, решила поставить мировой рекорд группового погружениях с кислородными баллонами. Во время погружения 45-летней женщине стало плохо, она погибла. Ее 47-летнему супругу также стало плохо, остальная часть команды держала его в течение трех часов на глубине 10 метров для декомпрессии. Несмотря на это, после всплытия он с симптомами кессонной болезни был на вертолете пожарной службы доставлен в больницу в Салоники, где помещен в барокамеру. По словам врачей, сейчас его жизнь вне опасности.

В 2014 году судья Книги рекордов Гиннесса Талаль Омар сообщил о том, что египетский дайвер Ахмед Гамаль Габр побил мировой рекорд по глубоководному погружению с аквалангом в Красном море, Ему удалось достичь глубины 332,35 метра за 12 минут, но обратный путь на поверхность занял почти 15 часов — этого требовали соображения безопасности.