Стали известны предварительные итоги парламентских выборов в Германии

Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине. 24 сентября 2017

Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине. 24 сентября 2017

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Германии опубликовала предварительные результаты парламентских выборов: в Бундестаг проходят шесть партий.

Больше всего голосов набрал блок " Христианско-демократический союз Германии/Христианско-социальный союз"(ХДC/ХСС) - 33%. Затем идут Социал-демократическая партия Германии (СДПГ, 20,5%), "Альтернатива для Германии"(AfD, 12,6%), Свободная демократическая партия Германии (СвДП, 10,7%), "Левые" (9,2 %) и "Зеленые" (8,9%).

Другие партии не смогли преодолеть необходимый для прохождения в Бундестаг пятипроцентный барьер. Явка избирателей, по предварительным данным, составила 76,2%.

ХДC/ХСС получат 200 мест в Бундестаге, СДП - 153, AfD - 94, СвДП - 80, "Левые" - 69, "Зеленые" - 67. Альянс, состоящий из партий Ангелы Меркель и Хорста Зеехофера, понес значительные потери по сравнению с прошлыми выборами, потеряв в общей сложности 65 кресел в парламенте.

Многие жители Германии в воскресенье вышли на акции протеста против прохождения в парламент ультраправой "Альтернативы для Германии". Сама Меркель назвала результаты этой партии "испытанием".

Для "Зеленых" и "Левых" итоги выборов стали самыми успешными в их истории, у СДПГ результат, напротив, самый низкий за всю послевоенную историю.