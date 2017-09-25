В Харькове прогремел взрыв в многоэтажном доме

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости. Взрыв гранаты произошел в многоэтажном доме в Харькове, погиб один человек, сообщила в понедельник пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Харьковской области.

По данным полиции, взрыв произошел в воскресенье между седьмым и восьмым этажом на пожарной лестнице.

"Также было установлено, что потерпевший в прошлом году вернулся из зоны АТО (военной операции в Донбассе — ред.). С места происшествия изъяты осколки и чека от гранаты Ф-1", — говорится в сообщении.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.