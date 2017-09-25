МИД Турции призвал граждан страны покинуть курдскую автономию Ирака

АНКАРА, 25 сен — РИА Новости. МИД Турции настоятельно рекомендует гражданам страны покинуть территорию курдской автономии Ирака в связи с проводимым там референдумом о независимости, говорится в заявлении МИД Турции.

Ранее глава Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что регион не станет переносить референдум о независимости от Багдада, несмотря на давление, и проведет его в намеченный срок — 25 сентября. В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент. Иракские власти считают, что референдум нарушает конституцию страны, и требуют его отмены.

Кабинет министров Турции на заседании, прошедшем под председательством президента страны Тайипа Эрдогана, принял комплекс мер в ответ на референдум о независимости в курдской автономии Ирака, о которых будет объявлено позднее. Парламент Турции на внеочередном заседании в субботу продлил еще на один год разрешение на использование турецких вооруженных сил в Ираке и Сирии.

"МИД Турции ранее рекомендовал турецким гражданам воздержаться от посещения части территории Ирака, последнее предупреждении вышло 18 октября 2016 года. Проводимый 25 сентября референдум в Северном Ираке может открыть дорогу новым проблемам безопасности и угрозам в Ираке. В связи с этим мы сочли необходимым распространить действие данного ранее предупреждение на районы (Северного Ирака) Дохук, Эрбиль и Сулеймания. Настоятельно рекомендуем покинуть эти территории турецким гражданам, если у них нет крайней необходимости там находиться", — говорится в заявлении турецкого МИД.