Анкара намерена принять меры при угрозе безопасности из-за ситуации в Ираке

АНКАРА, 25 сен — РИА Новости. Анкара примет все меры на основе международного права и полномочий, предоставленных турецким парламентом в случае угроз ее национальной безопасности после референдума в курдской автономии Ирака, говорится в заявлении МИД Турции.

Ранее глава Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что регион не станет переносить референдум о независимости от Багдада, несмотря на давление, и проведет его в намеченный срок 25 сентября. В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент. Иракские власти считают, что референдум нарушает конституцию страны, и требуют его отмены.

Кабинет министров Турции на заседании, прошедшем под председательством президента страны Тайипа Эрдогана, принял комплекс мер в ответ на референдум о независимости в курдской автономии Ирака, о которых будет объявлено позднее. Парламент Турции на внеочередном заседании в субботу продлил еще на один год разрешение на использование турецких вооруженных сил в Ираке и Сирии.

"Мы примем все меры, исходя из международного права и полномочий, предоставленных парламентом Турции в случае, если какие-то радикальные элементы и террористы попытаются воспользоваться ситуацией после проведения референдума, и попытаются осуществить действия, направленные против нашей национальной безопасности", — говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД Турции.

Вновь отмечается, что Анкара считает референдум большой ошибкой, а его результаты — недействительным и не имеющими никаких юридических последствий.

"Мы обеспокоены этой далекой от здравого смысла попыткой, предпринятой руководством курдской региональной администрацией, которое настояло на проведении референдума, несмотря на все предупреждения Турции и международного сообщества, и тем самым поставило под угрозу мир и стабильность не только в Ираке, но и в регионе", — отмечается в документе.

"Важно, чтобы международное сообщество, и особенно страны региона, сохранили последовательный подход, который они проявляют к проведению референдума, и воздерживались от признания последствий этого незаконного мероприятия. В будущем крайне необходимо, чтобы руководство курдской региональной администрации проводило политику, которая служит долгосрочному миру и процветанию всего иракского народа, вместо того, чтобы следовать краткосрочным политическим интересам и утопическим устремлениям", — заявил МИД Турции.