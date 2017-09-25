Анкара намерена принять меры при угрозе безопасности из-за ситуации в Ираке

АНКАРА, 25 сен — РИА Новости. Анкара примет все меры на основе международного права и полномочий, предоставленных турецким парламентом в случае угроз ее национальной безопасности после референдума в курдской автономии Ирака, говорится в заявлении МИД Турции.
Кабинет министров Турции на заседании, прошедшем под председательством президента страны Тайипа Эрдогана, принял комплекс мер в ответ на референдум о независимости в курдской автономии Ирака, о которых будет объявлено позднее. Парламент Турции на внеочередном заседании в субботу продлил еще на один год разрешение на использование турецких вооруженных сил в Ираке и Сирии.
"Мы примем все меры, исходя из международного права и полномочий, предоставленных парламентом Турции в случае, если какие-то радикальные элементы и террористы попытаются воспользоваться ситуацией после проведения референдума, и попытаются осуществить действия, направленные против нашей национальной безопасности", — говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД Турции.
Вновь отмечается, что Анкара считает референдум большой ошибкой, а его результаты — недействительным и не имеющими никаких юридических последствий.
"Мы обеспокоены этой далекой от здравого смысла попыткой, предпринятой руководством курдской региональной администрацией, которое настояло на проведении референдума, несмотря на все предупреждения Турции и международного сообщества, и тем самым поставило под угрозу мир и стабильность не только в Ираке, но и в регионе", — отмечается в документе.