Президент Иракского Курдистана проголосовал на референдуме о независимости

ЭРБИЛЬ, 25 сен — РИА Новости, Дмитрий Виноградов. Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани проголосовал на референдуме о независимости автономии, передаёт корреспондент РИА Новости.

Голосование состоялось на одном из участков в центре Эрбиля, столицы автономии. Президент не стал отвечать на вопросы многочисленных журналистов.

На референдуме активно голосуют и другие курдские политики, в том числе соперничающего с Барзани влиятельного клана Талабани и Патриотического союза Курдистана.

Накануне Высшая избирательная комиссия на брифинге в Эрбиле сообщила, что правом голоса обладают свыше 3 миллионов человек, будут работать 6846 избирательных участков и 1737 комиссий.

Принять участие в голосовании могут все, кто имеет иракское гражданство и зарегистрирован на "территории Иракского Курдистана и курдских территориях за его пределами" (имеются в виду спорные с Багдадом районы, населенные курдами, но официально не входящие в состав автономии). Для избирателей, живущих за пределами Ирака, организовано онлайн-голосование на специальном сайте. Оно уже идет, первым проголосовавшим стал курдский бизнесмен, живущий в Китае.

Против референдума категорически выступает Багдад и многие страны мира. Накануне Иран и Турция начали учения у границ Иракского Курдистана, кроме того, Иран закрыл свое небо для авиасообщения с автономией. Официальный Багдад потребовал от иностранных держав передать под его контроль все пограничные переходы Курдистана и вести все нефтяные сделки только с Багдадом.

Иракский Курдистан — неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака. Голосование организовано также в некоторых районах соседних провинций, подконтрольных пешмерга (курдские ополченцы).