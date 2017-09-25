В Сальвадоре два человека стали жертвами ливней

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли в результате сильных ливней в Сальвадоре, сообщает управление гражданской обороны страны.

"В течение этих дней (23-24 сентября) шли проливные дожди (от умеренных до сильных) в разное время преимущественно в прибрежной зоне и на севере страны, что привело к частичному затоплению, вызвавшему разрушение (зданий) малого и среднего масштаба", — говорится в заявлении управления.

По данным ведомства, еще 39 человек были эвакуированы. Порядка 58 жилых домов и других зданий оказались подтоплены или частично разрушены из-за непогоды.