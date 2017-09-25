Беспрецедентные итоги выборов в Германии меняют политический ландшафт

БЕРЛИН, 25 сен – РИА Новости. Воскресные выборы в бундестаг во многом стали поворотными, грозя круто изменить сложившуюся после 1949 года политическую систему Германии. Впервые за это время две главные политические силы ХДС/ХСС и СДПГ показали такие слабые результаты, впервые в парламент прошла партия более правых взглядов чем ХДС и впервые в стране может быть создано трехпартийное правительство. Стабильность сулит только Ангела Меркель: она обещает задержаться на посту канцлера.

Согласно окончательным данным немецкого центризбиркома, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге), притом что это худший его результат с 1949 года. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20,5% (153 места), добившись худшего результата в истории. Правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в немецкий парламент с 12,6% и сразу становится третьей силой в бундестаге (94 места). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) получает 10,7% (80 мест), "Левые" - 9,2% (69 мест) и "Зеленые" - 8,9% (67 мест).

Бундестаг нового созыва на несколько десятков мандатов больше предыдущего (709 вместо 631), прежде всего из-за того что при расчете впервые распределялись так называемые "компенсирующие" мандаты, чтобы состав бундестага точнее отвечал воле избирателей. Необходимое для избрания канцлера и формирования правительства большинство - 355 депутатов. "Ямайка" - единственный приемлемый вариант правительственной коалиции, из ХДС/ХСС, "Зеленых" и Свободной демократичной партии – собирает 393 кресла.

Интриги не было

Формальный окончательный результат выборов будет официально объявлен на торжественном заседании нового бундестага через 2,5 недели - в четверг, 12 октября, говорится в сообщении на сайте избиркома.

Интриги на парламентских выборах в Германии не было изначально, хотя они и стали "вотумом доверия" Меркель, заявил РИА Новости в воскресенье глава международного комитета российского Совфеда Константин Косачев, отметив, что отношения с Россией у Германии после выборов серьезно не поменяются.

© REUTERS / Fabrizio Bensch Ангела Меркель после объявления результатов парламентских выборов в Германии © REUTERS / Fabrizio Bensch Ангела Меркель после объявления результатов парламентских выборов в Германии

"Парламентские выборы в Германии стали вотумом доверия "бундесканцлерин". Интриги не было, да и, наверное, она умерла сразу же после выдвижения социал-демократами Шульца в качестве соперника Меркель. У социал-демократов в принципе была очень сложная задача — критиковать правительство, частью которого они являются (ХДС/ХСС и СДПГ с 2013 года правили вместе в рамках "большой коалиции"), и предлагать альтернативы там, где население в принципе многое устраивает", — сказал сенатор.

По его мнению, потенциально острыми могли быть две темы: миграция и Россия. Однако мигрантскую проблему Меркель смогла относительно благополучно решить с 2015 года, когда именно из-за нее рейтинг канцлера резко упал. Косачев оговорился, что если кто и мог себе нажить предвыборный капитал на этой теме, то только правые из "Альтернативы для Германии", а никак не СДПГ.

Зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа (СР) также считает, что итоги выборов в бундестаг не должны удивлять. "Это ожидаемый результат", — сказал Чепа РИА Новости.

"Я так ожидаю, что, скорее всего, будет коалиция ХДС/ХСС, "Зеленых" и либералов", — предположил депутат. Чепа также отметил, что СДПГ, скорее всего, будет представлять единственную серьезную оппозиционную силу на политическом поле Германии.

Социал демократы и "Альтернатива" уходят в оппозицию

Шульц признал поражение на выборах и заявил, что партия уйдет в оппозицию. "Это горькое поражение. Это драматичный день для нас, для немецкой демократии. Ангела Меркель нанесла сокрушительное поражение. "Альтернатива" получила двузначный результат, правоэкстремистская партия. Наша задача — возглавить оппозицию в Германии", — сказал Шульц в эфире телеканала ARD.

Отвечая на вопрос журналистки, не собирается ли он отказаться от должности председателя СДПГ после такого поражения, Шульц заявил: "Нет. Я имею полную поддержку, чтобы возглавлять партию".

О решении "Альтернативы для Германии" также составить оппозицию в немецком парламенте заявил сопредседатель партии Йорг Мойтен. "Мы практически втрое увеличили число наших голосов… Мы ставили цель стать третьей силой, мы, очевидно, стали третьей силой. Мы составим конструктивную, гражданскую, консервативную оппозицию в бундестаге", — сказал Мойтен.

Германию ждет "ямайка"

Ни одна из партий не набрала большинства, необходимого для формирования правительства. Единственная из ожидавшихся коалиций, которая получит большинство в бундестаге после решения СДПГ уйти в оппозицию - союз ХДС/ХСС, "Зеленых" и СвДП. Такая коалиция называется "Ямайка" (по цветам флага Ямайки): черный у ХДС, желтый у СвДП и зеленый у "Зеленых".

Меркель уже заявила, что ХДС/ХСС намерен сформировать правительство.

"Мы сильнейшая партия — ХДС/ХСС, наша задача — сформировать правительство, и против нас правительство сформировано быть не может", — сказала она, при этом отметив, что в партии надеялись на лучший результат. Меркель дала понять, что намерена создать коалицию, но не назвала возможных партнеров для ХДС/ХСС, заявив, что обсудит все с другими партиями "в спокойном режиме".

Премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман ("Зеленые") заявил, что его партия готова вести c ХДС/ХСС переговоры о правительственной коалиции, но ждет предложений от Меркель. "Если нам предложат переговоры, мы серьезно будем их вести… Но это будет непросто", — сказал Кречманн в эфире телеканала ARD.

© AFP 2017 / DPA/Tobias Hase Сторонники партии "Зеленых" во время подсчета голосов на выборах в Германии. 24 сентября 2017 © AFP 2017 / DPA/Tobias Hase Сторонники партии "Зеленых" во время подсчета голосов на выборах в Германии. 24 сентября 2017

Глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер также дал понять, что его партия не собирается отказываться от коалиционных переговоров с крупнейшей политической силой страны.

Самые сложные в карьере переговоры

"Если правительство не меняет политическое направление, то понятно, что силы, которые настаивают на политическом решении, становятся сильнее. Можно правильно работать как в правительстве, так и оппозиции. Сегодняшний вечер — это совершенно неподходящий момент для окончательного решения, как для СвДП, так и для СДПГ", — сказал Линднер.

Переговоры о коалиции ХДС/ХСС с "Зелеными" и либералами из СвДП будут непростыми, заявил глава немецкого МВД Томас де Мезьер (ХДС) в прямом эфире телеканала ARD.

"Это сложно, нужно будет вести переговоры. Но я должен сказать, что, если даже в СДПГ заявили сегодня об окончании работы в правительстве с ХДС/ХСС, до формирования нового правительства старое сохраняет полномочия", — сказал де Мезьер. Он отметил, что альянс "будет тщательно вести переговоры". Де Мезьер полагает, что в финансовой и миграционной политике у ХДС/ХСС есть общие позиции с СвДП, но что касается "Зеленых" - то "все сложно".

По мнению заместителя руководителя центра германских исследований российского академического Института Европы Екатерины Тимошенковой, Меркель "определенно остается канцлером, но для нее будут самые трудные коалиционные переговоры, которые у нее были".

Тимошенкова отметила, что "Альтернатива для Германии", появившись на политическом небосклоне, спутала карты всем партиям, поскольку оттянула голоса на себя и затруднила образование коалиции.

"Эта партия становится третьей силой в парламенте. В любом случае она будет входить в комитеты, партии получают там, в зависимости от голосов, посты председателей. Она также будет входить в различные наблюдательные советы при разных организациях, в том числе телевидении, радио, она должна будет получать финансирование. Тут сразу же возникает много вопросов технического характера, и как себя вести с этой партией, поскольку ее позиционируют как правопопулистскую, близкую к националистической идеологии", — добавила эксперт.

Что касается возможной коалиции "Ямайка", эксперт считает, что такое сотрудничество будет полно противоречий.

"Меркель понимает, что либералы могут быть не очень управляемыми партнерами. Тем более им, после того как они пролетели мимо бундестага (на предыдущих выборах в 2013 году), нужно обязательно показать себя как решительную партию, а это означает, что они должны выполнять свои предвыборные обещания. В прошлый раз они обещали снизить налоги и не смогли этого сделать в правительстве Ангелы Меркель, поэтому Кристиан Лиднер будет думать, вступать ли ему в этот союз. Тем более что там будут "Зеленые", оппоненты либералов. "Зеленым" будет легче договариваться с Меркель, чем с СвДП. Получается что этот тройственный союз, которого еще не было на федеральном уровне в Германии — это очень неудобное для Меркель правительство", — указала Тимошенкова.

Охотники на новое правительство

Вице-председатель "Альтернативы для Германии" Александр Гауланд заявил, что намерен "вести охоту" на новое федеральное правительство после выборов в бундестаг.

"Федеральное правительство, как оно всегда выглядит, может одеваться теплее, мы будем на них охотиться. Мы вернем нашу страну и наш народ", — приводит его первую реакцию после закрытия избирательных участков таблоид Bild.

Меркель назвала приход "Альтернативы" в бундестаг большим вызовом. "Конечно, перед нами большой вызов - приход "Альтернативы для Германии" в немецкий бундестаг. Мы проведем подробный анализ, потому что мы намерены отвоевать избирателей "Альтернативы", решив проблемы, вняв их тревогам и, частично, страхам, но прежде всего с помощью хорошей политики", - сказала Меркель.

Лидер социал-демократов также заявил, что его партия обеспокоена успехами правой "Альтернативы для Германии".

"Сегодня вечером нас всех в особенности беспокоит сила "Альтернативы для Германии". Впервые фракция крайне правой партии окажется в немецком бундестаге", — заявил Шульц, выступая перед сторонниками в штаб-квартире партии.

Нельзя исключать внеочередных выборов

В Германии не исключены новые, внеочередные парламентские выборы, так как правящая коалиция, которая вырисовывается по итогам прошедшего голосования, может оказаться непрочной, считает немецкий политолог, научный директор германо-российского форума Александр Рар.

"Я думаю, все идет к тому, что в Германии появится коалиция из трех партий, так называемая "Ямайка": христианские демократы, либералы и "Зеленые". Как это будет функционировать на федеральном уровне - очень трудно сказать. Мне кажется, что это невозможно, но другого варианта создать в Германии дееспособное правительство нет. И можно уже осторожно предположить, что все-таки придется через год-два заново выбирать парламент, чтобы создать более прочное правительство", - заявил Рар.

Политолог подчеркнул, что христианские демократы и социал-демократы теряют статус народных партий, и им придется очень многое сделать, чтобы вернуть доверие избирателей. Он также отметил, что результат немецких выборов отражает общий кризис в Европе.

"Это усиление правых популистов, это исчезновение или резкое ослабление самых устоявшихся партий. Во Франции это произошло. Это поиск новой идеи, которая может объединить европейцев экономически и по другим вопросам", - заявил Рар.