Избиратели идут на референдум в Иракском Курдистане

ЭРБИЛЬ, 25 сен — РИА Новости, Дмитрий Виноградов. Избиратели Иракского Курдистана идут к участкам для голосования по независимости своего автономного региона, люди поздравляют друг друга, на улицах столицы автономии Эрбиля царит праздничная атмосфера, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Официально голосование по референдуму начинается в 8 утра по местному времени (совпадает с МСК), однако, судя по эфиру местного телеканала Kurdistan24 , некоторые участки, в частности, в городе Сулеймания, уже работают. Избиратели заходят на участки, находят свое имя в списках, ставят отпечаток большого пальца.

Голосование организовано в школах, больницах, административных и общественных заведениях. Бойцы курдской пешмерга (ополчение) смогут проголосовать в расположении своих частей.

Принять участие в референдуме могут все, кто имеет иракское гражданство и зарегистрирован на "территории Иракского Курдистана и курдских территориях за его пределами" (имеются в виду спорные с Багдадом районы, населенные курдами, но не входящиме в официальный состав автономии). Для избирателей, живущих за пределами Ирака, организовано онлайн-голосование на специальном сайте. Оно уже идет, первым проголосовавшим стал курдский бизнесмен, живущий в Китае.

Сейчас к избирательным участкам в городе Эрбиле выстроились большие очереди желающих голосовать. Многие одеты в праздничные национальные одежды, вокруг шеи — шарф с цветами Курдистана. "Курды ждали этого дня всю жизнь, для нас это большой праздник. Поэтому я хочу проголосовать одним из первых", — рассказал РИА Новости один из избирателей.

Накануне Высшая избирательная комиссия на брифинге в Эрбиле сообщила, что правом голоса обладают свыше 3 миллионов человек. Будут работать 6 тысяч 846 избирательных участков и 1737 комиссий.

На 25 сентября в Курдистане запланирован референдум о независимости, против которого категорически выступает Багдад и многие страны мира.

Иракский Курдистан — неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.