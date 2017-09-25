Избиратели идут на референдум в Иракском Курдистане

ЭРБИЛЬ, 25 сен — РИА Новости, Дмитрий Виноградов. Избиратели Иракского Курдистана идут к участкам для голосования по независимости своего автономного региона, люди поздравляют друг друга, на улицах столицы автономии Эрбиля царит праздничная атмосфера, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Kurdistan24, некоторые участки, в частности, в городе Сулеймания, уже работают. Избиратели заходят на участки, находят свое имя в списках, ставят отпечаток большого пальца.
Голосование организовано в школах, больницах, административных и общественных заведениях. Бойцы курдской пешмерга (ополчение) смогут проголосовать в расположении своих частей.
Сейчас к избирательным участкам в городе Эрбиле выстроились большие очереди желающих голосовать. Многие одеты в праздничные национальные одежды, вокруг шеи — шарф с цветами Курдистана. "Курды ждали этого дня всю жизнь, для нас это большой праздник. Поэтому я хочу проголосовать одним из первых", — рассказал РИА Новости один из избирателей.
На 25 сентября в Курдистане запланирован референдум о независимости, против которого категорически выступает Багдад и многие страны мира.
Иракский Курдистан — неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.