Иран считает оскорбительным запрет на въезд своих граждан в США

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Глава МИД Исламской республики Мохаммад Джавад Зариф назвал оскорбительным новый запрет президента США Дональда Трампа на въезд иранцев в США.

"Мнимое сочувствие Трампа к иранцам звучит еще более неискренним с его новым и гораздо более оскорбительным запретом на въезд в отношении столь выдающегося народа", — написал Зариф в Twitter.

Trump’s fake empathy for Iranians rings ever more hollow, with his new and even more offensive travel ban against such outstanding citizens. — Javad Zarif (@JZarif) 25 сентября 2017 г.

​Новые ограничения

Ранее Трамп ужесточил ограничительные меры на въезд в США для граждан ряда стран и добавил в список, в котором уже значатся Иран, Йемен, Ливия, Сирия и Сомали, еще три государства — Венесуэлу, КНДР и Чад, в отношении которых запрет начнет действовать с 18 октября.

Новые ограничения Трамп объяснил необходимостью заботиться о национальной безопасности.

"Мой приоритет номер один — сделать так, чтобы Америка была в безопасности. Мы не будем принимать в нашей стране тех, для кого не сможем обеспечить безопасный отбор", — написал Трамп в Twitter.

Making America Safe is my number one priority. We will not admit those into our country we cannot safely vet.https://t.co/KJ886okyfC — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 сентября 2017 г.

​По мотивам предыдущих иммиграционных указов Трампа сформулированы послабления ряду категорий граждан стран из запретного списка. Так, по-прежнему будут принимать людей с двойным гражданством США и стран из списка, а также обладателей "грин-карты" — вида на постоянное жительство в США. Также в Америку могут попасть держатели некоторых специальных разрешений на въезд, не являющихся визой, а также дипломаты, работники ООН, НАТО и международных финансовых организаций, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк.

"Страна-изгой", экспортирующая насилие

Президент США Дональд Трамп, выступая в ООН, ранее назвал Иран "страной-изгоем" и "коррумпированной диктатурой", которая экспортирует насилие.

"Правительство Ирана маскирует свою коррумпированную диктатуру за ложным видом демократии", — заявил Трамп, впервые выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

По его словам, правительство Ирана превратило свою "процветающую страну с богатой историей и культурой" в "страну-изгой".