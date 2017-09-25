Силовики обстреляли ЛНР десять раз за сутки, сообщили в республике

ЛУГАНСК, 25 сен — РИА Новости. Украинские силовики десять раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"За сутки украинские силовики десять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы (АГС), зенитные установки ЗУ-23-2, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявляют в оборонном ведомстве республики.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.
Украинские силовики утверждают, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 22 раза открывали огонь по их позициям, двое украинских военных получили ранения, заявляет пресс-центр военной операции силовиков в Facebook.
По утверждениям украинских военных, на Донецком направлении ополченцы обстреляли Авдеевку, Бутовку и Светлодарск из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
На Приморском направлении, как заявляют силовики, огонь велся из гранатомета и крупнокалиберных пулеметов в районе Водяного и Гнутово. По сообщениям украинских военных, на Луганском направлении в зоне обстрела оказался поселок Новозвановка.