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В мире

Выборы в ФРГ: победа блока Меркель и успех "Альтернативы для Германии"

Сюжет:
Выборы в Германии (104)
06:5625.09.2017
(обновлено: 07:04 25.09.2017)
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© REUTERS / Kai PfaffenbachАнгела Меркель после объявления результатов парламентских выборов в ГерманииАнгела Меркель после объявления результатов парламентских выборов в Германии
© REUTERS / Kai Pfaffenbach

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Альянс ХДС/ХСС во главе с действующим канцлером Ангелой Меркель выиграл парламентские выборы в Германии, сообщил немецкий центризбирком по результатам подсчета голосов во всех 299 избирательных округах. Всего в бундестаг прошли шесть партий.

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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У ХДС/ХСС 33% голосов, на втором месте Социал-демократическая партия Германии с 20,5% голосов, впервые в парламент с 12,6% голосов прошла правая "Альтернатива для Германии". Пятипроцентный барьер также преодолели либеральная Свободная демократическая партия (10,7%), "Левые" с 9,2%, "Зеленые" с 8,9%.

Новый бундестаг расширен до 709 мандатов. Альянс ХДС/ХСС получает в новом составе 246 кресел (ранее 311), СДПГ 153 (ранее 193). "Альтернатива для Германии" сформирует третью по величине фракцию (94 кресла), Свободная демократическая партия - 80 мест. Фракция "Левых" получит 69 мандатов вместо 64, фракция "Зеленых" - 67 вместо 63.

Ожидается, что ХДС/ХСС, "Зеленые" и свободные демократы сформируют правящую коалицию "Ямайка", поскольку СДПГ уже заявила, что уйдет в оппозицию, а другие коалиции не смогут получить большинство в парламенте.

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Избиратели голосуют на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Демонстранты напали на семью сопредседателя "Альтернативы для Германии"
Союзная партии Меркель ХСС выиграла выборы в бундестаг в Баварии с исторически низким результатом, набрав 38,8% голосов. Меньше Христианско-социальный союз получил лишь на выборах в 1949 году.

ХСС и ХДС считаются христианско-демократическими партиями-сестрами: ХСС баллотируется только в Баварии, где правит непрерывно с момента образования ФРГ, а ХДС, напротив, участвует в выборах во всех немецких землях за исключением Баварии.

Самый низкий за всю послевоенную историю результат у СДПГ. В то же время лля "Зеленых" и "Левых" нынешний результат - второй самый успешный в их истории.

При этом "Альтернатива для Германии" заняла второе место во всех регионах бывшей ГДР кроме двух, а в Саксонии она оказалась на первом месте с 27%.

Меркель и Габриэль прошли в Бундестаг

Избирательный участок в Берлине , на котором проводятся парламентские выборы. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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СМИ сообщили о проблемах с передачей данных об итогах выборов в Германии
Канцлер Германии и лидер ХДС Ангела Меркель победила на выборах в одномандатном округе в земле Мекленбург, набрав 44% голосов. Таким образом, она получила заметно меньше голосов по сравнению с прошлыми выборами (44% против 56%). Второе место в этом округе получил кандидат от "Альтернативы для Германии" Лайф-Эрик Хольм (19,2%).

Меркель избирается от этого округа с 1990 года и не проиграла еще ни разу. Меньше всего голосов (38%) она набрала в 1998 году, когда ХДС проиграла федеральные выборы, больше всего (56%) – в 2013-м.

Немецкий актер и режиссер Тиль Швайгер. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Тиль Швайгер проголосовал за СвДП из-за отношения партии к России
Президент Франции Эммануэль Макрон по телефону уже поздравил Меркель с победой, заявив, что Париж продолжит сотрудничать с Берлином. "Мы со всей решимостью продолжим наше сотрудничество, существенное для Европы и для наших стран", - написал Макрон в Twitter.

В свою очередь, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, баллотировавшийся от СДПГ, победил в округе Зальцгиттер-Вольфенбюттель, набрав 42,8% голосов. На втором месте Христианско-демократический союз (ХДС) с 29,1%.

Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Фрауке Петри избрана в бундестаг по одномандатному округу в Саксонии с результатом 37,4%. На втором месте кандидат от ХДС.

Акции протеста

Ангела Меркель и её муж химик Иоахим Зауэр на избирательном участке в Берлине. 24 сентября 2017
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Эксперт: новая конфигурация бундестага не изменит отношения России и ФРГ
Демонстрации против вхождения в бундестаг правой партии "Альтернатива для Германии" прошли в воскресенье в немецких городах Берлин, Кельн, Дюссельдорф и Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Гамбург.

В Кельне на акции протеста вышли около 400 человек. Во Франкфурте-на-Майне, чтобы выразить свое недовольство, на улицы вышли 300 человек. В Дюссельдорфе около 100 человек собрались перед зданием ратуши с баннером "Не уступим расизму". Порядка тысячи человек, по оценке корреспондента РИА Новости, вышли на улицы в Берлине.

Русскоязычные немцы поддержали "Альтернативу для Германии"

Здание Рейхстаг в котором находится парламент Бундестаг Германии.
© AP Photo / Markus Schreiber
Германию после выборов ждет "ямайка"
Многие представители русскоязычного населения ФРГ в ходе прошедших парламентских выборов выступали в поддержку "Альтернативы для Германии", рассказал РИА Новости член ЦИК России Василий Лихачев, курирующий в ведомстве вопросы международного взаимодействия.

Лихачев отметил, что в субботу и воскресенье общался со многими представителями русскоязычного населения Германии - различными общественными организациями и объединениями. "И они выражали мысль таким образом: что русскоязычное население где-то около пяти миллионов человек, это большая серьезная политическая сила. И они называли свои предпочтения, особенно те, которые относятся к среднему по сроку проживания в Германии населению: они выступали в поддержку новой партии "Альтернатива для Германии", - сообщил член ЦИК.

Самые сложные переговоры

Сторонники партии Альтернатива для Германии во время парламентских выборов. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / DPA/ Martin Schutt
В "Альтернативе для Германии" рассказали об "охоте" на правительство
По мнению заместителя руководителя центра германских исследований Института Европы РАН Екатерины Тимошенковой, Ангела Меркель сохранит пост канцлера ФРГ, однако ей и ХДС/ХСС предстоят самые сложные переговоры о формировании коалиции.

"Меркель определенно остается канцлером, но для нее будут самые трудные коалиционные переговоры, которые у нее были. Предыдущие были непростыми, а эти будут еще труднее, если СДПГ будет против вступления в большую коалицию или будет выторговывать себе какие-то хорошие условия", - сообщила она РИА Новости.

Тимошенкова отметила, что партия "Альтернатива для Германии", появившись на политическом небосклоне, спутала карты всем партиям, поскольку оттянула голоса на себя, и благодаря ее появлению затруднилось образование коалиции.

Внеочередные выборы?

Лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер. Архивное фото
© AP Photo / Michael Sohn
Глава немецких либералов планирует начать коалиционные переговоры с Меркель
В Германии не исключены новые, внеочередные парламентские выборы, так как правящая коалиция, которая сейчас вырисовывается, может оказаться непрочной, считает, в свою очередь, немецкий политолог, научный директор германо-российского форума Александр Рар.

"Я думаю, все идет к тому, что в Германии появится коалиция из трех партий, так называемая "Ямайка": христианские демократы, либералы и "Зеленые". Как это будет функционировать на федеральном уровне, очень трудно сказать. Мне кажется, что это невозможно, но другого варианта создать в Германии дееспособное правительство нет. И можно уже осторожно предположить, что все-таки придется через год-два заново выбирать парламент, чтобы создать более прочное правительство", - заявил Рар РИА Новости.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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uraltruba.m
Я переживала за то, что Макрон победил. Теперь французы им не довольны. Очень не хотелось, и надеялась, что прошла эпоха Меркель. Ан нет, увы! Печально...Немцы против, а она на первом месте.!
07:12
25.09.2017
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