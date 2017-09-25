МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Альянс ХДС/ХСС во главе с действующим канцлером Ангелой Меркель выиграл парламентские выборы в Германии, сообщил немецкий центризбирком по результатам подсчета голосов во всех 299 избирательных округах. Всего в бундестаг прошли шесть партий.
Новый бундестаг расширен до 709 мандатов. Альянс ХДС/ХСС получает в новом составе 246 кресел (ранее 311), СДПГ 153 (ранее 193). "Альтернатива для Германии" сформирует третью по величине фракцию (94 кресла), Свободная демократическая партия - 80 мест. Фракция "Левых" получит 69 мандатов вместо 64, фракция "Зеленых" - 67 вместо 63.
Ожидается, что ХДС/ХСС, "Зеленые" и свободные демократы сформируют правящую коалицию "Ямайка", поскольку СДПГ уже заявила, что уйдет в оппозицию, а другие коалиции не смогут получить большинство в парламенте.
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ХСС и ХДС считаются христианско-демократическими партиями-сестрами: ХСС баллотируется только в Баварии, где правит непрерывно с момента образования ФРГ, а ХДС, напротив, участвует в выборах во всех немецких землях за исключением Баварии.
Самый низкий за всю послевоенную историю результат у СДПГ. В то же время лля "Зеленых" и "Левых" нынешний результат - второй самый успешный в их истории.
При этом "Альтернатива для Германии" заняла второе место во всех регионах бывшей ГДР кроме двух, а в Саксонии она оказалась на первом месте с 27%.
Меркель и Габриэль прошли в Бундестаг
Меркель избирается от этого округа с 1990 года и не проиграла еще ни разу. Меньше всего голосов (38%) она набрала в 1998 году, когда ХДС проиграла федеральные выборы, больше всего (56%) – в 2013-м.н в Twitter.
В свою очередь, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, баллотировавшийся от СДПГ, победил в округе Зальцгиттер-Вольфенбюттель, набрав 42,8% голосов. На втором месте Христианско-демократический союз (ХДС) с 29,1%.
Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Фрауке Петри избрана в бундестаг по одномандатному округу в Саксонии с результатом 37,4%. На втором месте кандидат от ХДС.
Акции протеста
В Кельне на акции протеста вышли около 400 человек. Во Франкфурте-на-Майне, чтобы выразить свое недовольство, на улицы вышли 300 человек. В Дюссельдорфе около 100 человек собрались перед зданием ратуши с баннером "Не уступим расизму". Порядка тысячи человек, по оценке корреспондента РИА Новости, вышли на улицы в Берлине.
Русскоязычные немцы поддержали "Альтернативу для Германии"
Лихачев отметил, что в субботу и воскресенье общался со многими представителями русскоязычного населения Германии - различными общественными организациями и объединениями. "И они выражали мысль таким образом: что русскоязычное население где-то около пяти миллионов человек, это большая серьезная политическая сила. И они называли свои предпочтения, особенно те, которые относятся к среднему по сроку проживания в Германии населению: они выступали в поддержку новой партии "Альтернатива для Германии", - сообщил член ЦИК.
Самые сложные переговоры
"Меркель определенно остается канцлером, но для нее будут самые трудные коалиционные переговоры, которые у нее были. Предыдущие были непростыми, а эти будут еще труднее, если СДПГ будет против вступления в большую коалицию или будет выторговывать себе какие-то хорошие условия", - сообщила она РИА Новости.
Тимошенкова отметила, что партия "Альтернатива для Германии", появившись на политическом небосклоне, спутала карты всем партиям, поскольку оттянула голоса на себя, и благодаря ее появлению затруднилось образование коалиции.
Внеочередные выборы?
"Я думаю, все идет к тому, что в Германии появится коалиция из трех партий, так называемая "Ямайка": христианские демократы, либералы и "Зеленые". Как это будет функционировать на федеральном уровне, очень трудно сказать. Мне кажется, что это невозможно, но другого варианта создать в Германии дееспособное правительство нет. И можно уже осторожно предположить, что все-таки придется через год-два заново выбирать парламент, чтобы создать более прочное правительство", - заявил Рар РИА Новости.