СМИ стали известны детали бегства экс-премьера из Таиланда

БАНГКОК, 25 сен – РИА Новости. Допрос полицейских, задержанных по подозрению в организации побега из Таиланда бывшего премьер-министра Йинглак Чинават, которой грозил десятилетний тюремный срок по обвинению в халатности и попустительстве коррупции, раскрыл подробности ее побега, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на источник в следственной группе, ведущей дело.

Один из подозреваемых, полковник Чайрит Анурит, бывший начальник управления в муниципальной полиции Бангкока, сообщил следователям, что сопровождал бывшего премьера во время ее бегства на участке от Бангкока до камбоджийской границы, пишет издание. Он рассказал, как сначала сопровождал "Мерседес" Чинават в своей патрульной машине по Бангкоку, а затем, когда бывший премьер пересела в другой автомобиль, "Тойоту Камри", сел за руль этого автомобиля и вывез Чинават и девушку, ее секретаря, на лицах которых были черные медицинские маски, в провинцию Араньяпратхет к камбоджийской границе. Там обе женщины пересели в пикап, за рулем которого был мужчина, и отправились на этом автомобиле в Камбоджу, говорится в сообщении. Полковник Анурит заявил следствию, что не смог определить, был ли водитель пикапа тайцем или иностранцем, сообщает издание.

Йинглак Чинават, первую женщину в истории на посту премьер-министра Таиланда, обвиняют в халатности при исполнении обязанностей и попустительстве коррупции при исполнении правительственной дотационной программы рисового залога, по которой в 2011-2014 годах правительство закупало рис у фермеров по завышенным почти в два раза ценам для дальнейшей продажи за границу по прямым межправительственным соглашениям. Падение мировых цен на рис, массовые оппозиционные демонстрации, парализовавшие работу правительства, и распространившаяся в программе коррупция привели к значительным потерям бюджетных средств. Если бы суд признал Чинават виновной, ей грозило тюремное заключение сроком до 10 лет.

25 августа специальная коллегия верховного суда Таиланда по делам лиц, занимающих политические должности, должна была огласить приговор в отношении бывшего премьера, правительство которой было свергнуто военным в 2014 году, однако Чинават не явилась на заседание суда и, по предположениям, покинула страну.

Оглашение приговора Чинават было перенесено на 27 сентября, приговор может быть зачитан в ее отсутствие.

Местные обозреватели считают, что следствие в отношении полицейских, которых обвиняют в организации побега Чинават, может закончиться судебным оправданием подследственных, так как на момент бегства Чинават в ее отношении еще не было ордера на арест, который был выдан полиции только в день ее неявки в суд, и поэтому обвинения в организации побега разыскиваемого могут быть сняты судом с задержанных полицейских.