СМИ: в Доминике жертвами урагана "Мария" стали не менее 30 человек

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Число погибших от урагана "Мария" в Доминике увеличилось как минимум до 30 человек, передает телеканал Telesur.

Ранее сообщалось о 15 погибших и 20 пропавших без вести.

По данным телеканала, жертвами урагана стали не менее 30 человек. Пятнадцать человек погибли в местности Пуэнте Мишель к югу от столицы. Порядка 90% домов остались без кровли, во многих районах до сих пор нарушено водо- и электроснабжение.

На данный момент Ураган "Мария" второй категории мощности продвигается к северу вдоль атлантического побережья США. В результате урагана, по разным оценкам, погибли более жители Пуэрто-Рико, Доминики, Гваделупы, Гаити и Американских Виргинских островов, а также Доминиканской республики. В момент прохождения над Пуэрто-Рико ураган достигал 4-й категории опасности.