В Тегеране считают оскорбительным новый запрет на въезд иранцев в США

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает новый запрет американского президента Дональда Трампа на въезд иранцев в США оскорбительным.

"Мнимое сочувствие Трампа к иранцам звучит еще более неискренним с его новым и гораздо более оскорбительным запретом на въезд в отношении столь выдающегося народа", — написал Зариф в Twitter.

Ранее Трамп объявил о новых ограничениях на въезд граждан ряда стран. Для граждан Венесуэлы, КНДР и Чада запрет вступает в силу с 18 октября. В запретном списке останутся граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали, причем с 18 октября ограничения будут ужесточены и распространены в том числе на тех, у кого есть доказанная связь с жителями США. Из списка стран убран Судан.

При этом для граждан семи стран заморожен въезд по иммиграционным и неиммиграционным визам. Для Венесуэлы запрет распространяется на государственных чиновников из ряда учреждений, членов их семей, а также обладателей бизнес-виз и туристических виз, в то время как для держателей других категорий виз будут введены дополнительные ограничения.