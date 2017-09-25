В Тегеране считают оскорбительным новый запрет на въезд иранцев в США

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает новый запрет американского президента Дональда Трампа на въезд иранцев в США оскорбительным.
"Мнимое сочувствие Трампа к иранцам звучит еще более неискренним с его новым и гораздо более оскорбительным запретом на въезд в отношении столь выдающегося народа", — написал Зариф в Twitter.
При этом для граждан семи стран заморожен въезд по иммиграционным и неиммиграционным визам. Для Венесуэлы запрет распространяется на государственных чиновников из ряда учреждений, членов их семей, а также обладателей бизнес-виз и туристических виз, в то время как для держателей других категорий виз будут введены дополнительные ограничения.