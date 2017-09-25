МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил об опасности лихорадки чикунгунья в Италии, где к середине сентября текущего года зарегистрировано десять лабораторно подтвержденных случаев заболевания лихорадкой чикунгунья и три случая с подозрением на заболевание, сообщается на сайте ведомства со ссылкой на Минздрав Италии.
"На середину сентября текущего года зарегистрировано десять лабораторно подтвержденных случаев заболевания лихорадкой чикунгунья и три случая с подозрением на заболевание в регионе Лацио, Центральная Италия (города Анцио и Рим) в результате местной передачи вируса. Заболевшие в течение двух последних недель проживали либо находились в регионе, не выезжая за его пределы", — говорится в сообщении.
Роспотребнадзор напоминает, что основными переносчиками лихорадки чикунгунья являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus. В целях профилактики лихорадки в ведомстве рекомендуют использовать репелленты, также в помещениях необходимо устанавливать противомоскитные сетки. Находясь вне помещения, следует надевать одежду, максимально закрывающую открытые части тела.