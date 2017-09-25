МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил об опасности лихорадки чикунгунья в Италии, где к середине сентября текущего года зарегистрировано десять лабораторно подтвержденных случаев заболевания лихорадкой чикунгунья и три случая с подозрением на заболевание, сообщается на сайте ведомства со ссылкой на Минздрав Италии.

"На середину сентября текущего года зарегистрировано десять лабораторно подтвержденных случаев заболевания лихорадкой чикунгунья и три случая с подозрением на заболевание в регионе Лацио, Центральная Италия (города Анцио и Рим) в результате местной передачи вируса. Заболевшие в течение двух последних недель проживали либо находились в регионе, не выезжая за его пределы", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно в тропиках Африки, Индии, Юго-Восточной Азии, на островах Индийского океана, а также в Мексике и Гватемале. Однако "в последние годы отмечаются случаи регистрации лихорадки чикунгунья в Европейских странах – Италии и Франции".

Роспотребнадзор напоминает, что основными переносчиками лихорадки чикунгунья являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus. В целях профилактики лихорадки в ведомстве рекомендуют использовать репелленты, также в помещениях необходимо устанавливать противомоскитные сетки. Находясь вне помещения, следует надевать одежду, максимально закрывающую открытые части тела.

Геморрагическая лихорадка чикунгунья переносится комарами. Вскоре после укуса у заболевшего появляется температура до 40 градусов, кожная сыпь, боль и ломота в мышцах, усталость, головная боль. Обычно симптомы болезни появляются через 4-8 дней после укуса человека инфицированным комаром, но этот период может составлять от 2 до 12 дней. Каких-либо специальных противовирусных препаратов для лечения лихорадки нет. Лечение направлено главным образом на облегчение симптомов, включая боль в суставах, с помощью жаропонижающих средств, оптимальных болеутоляющих препаратов и жидкости.