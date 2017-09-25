Новые ограничения: гражданам восьми стран запретили въезд в США

ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Граждане восьми стран попали в обновленный список ограничений на въезд в США, говорится в прокламации президента Дональда Трампа.

В списке остались Иран, Йемен, Ливия, Сирия и Сомали, с 18 октября к ним добавятся Венесуэла, КНДР и Чад.

Трамп объяснил новые ограничения необходимостью заботиться о безопасности страны.

Теперь стран восемь



В новом списке ограничений на въезд по-прежнему остались граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали, причем с 18 октября запрет на въезд будет распространен и на тех граждан этих стран, которые могут доказать тесную связь с жителями США. Кроме того, с 18 октября будет запрещен въезд в США всем гражданам КНДР и Чада и многим гражданам Венесуэлы. Из запретного списка убран Судан (ранее его покинул Ирак).

При этом для граждан семи стран заморожен въезд по иммиграционным и неиммиграционным визам. Для Венесуэлы запрет распространяется на государственных чиновников из ряда учреждений, членов их семей, а также обладателей бизнес-виз и туристических виз, в то время как для венесуэльцев-держателей других категорий виз будут введены дополнительные ограничения.

"Венесуэла и КНДР не сотрудничали"

Трамп объявил, что Венесуэла и КНДР не сотрудничали с США по визовым вопросам, и поэтому оказались в новом запретном списке. Гражданам США уже запрещено ездить в КНДР под предлогом угрозы их безопасности.

"Северная Корея не сотрудничает с правительством США в каком-либо аспекте и не удовлетворяет никаким требованиям по обмену информации", — говорится в заявлении Трампа.

"Венесуэла приняла многие из базовых стандартов (отбора)… но правительство этой страны не сотрудничает в установлении того, представляют ли ее граждане угрозу национальной и общественной безопасности. Правительство Венесуэлы не делится адекватно информацией по общественной безопасности и терроризму… и не полностью сотрудничает в принятии своих граждан, которых предписано депортировать из США", — говорится в заявлении.

"Мы не можем обеспечить безопасный отбор"

Трамп объяснил новый запрет на въезд для граждан восьми стран невозможностью безопасного отбора иммигрантов.

"Мой приоритет номер один — сделать так, чтобы Америка была в безопасности. Мы не будем принимать в нашей стране тех, для кого не сможем обеспечить безопасный отбор", — написал Трамп в микроблоге в Twitter.

В свою очередь, и.о. главы министерства внутренней безопасности Элейн Дьюк заявила, что теперь министерство "лучше сможет удержать от въезда в страну террористов и преступников".

"Объявленные сегодня ограничения жесткие, но точно отмеренные, и они посылают сигнал иностранным правительствам, что те должны работать с нами по укреплению безопасности", — заявила Дьюк.

В свою очередь, госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что своим распоряжением Трамп защищает американцев. "Государственный департамент будет координироваться с другими федеральными учреждениями, чтобы должным образом реализовать эти меры. Мы продолжим тесное сотрудничество с нашими союзниками и партнерами, которые разделяют нашу приверженность национальной и глобальной безопасности", — заявил Тиллерсон.

Послабления некоторым категориям

По мотивам предыдущих иммиграционных указов Трампа сформулированы послабления ряду категорий граждан стран из запретного списка. Так, по-прежнему будут принимать людей с двойным гражданством США и стран из списка, а также обладателей "грин-карты" — вида на постоянное жительство в США. Также в Америку могут попасть держатели некоторых специальных разрешений на въезд, не являющихся визой, а также дипломаты, работники ООН, НАТО и международных финансовых организаций, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк. Запрет на въезд не распространяется также на тех граждан восьми стран, кто получил убежище в США или отсрочку депортации с американской территории. Запрет не распространяется на лица, которые защищены международной Конвенцией против пыток.

Дело решит Верховный суд

Кроме того, иммиграционные власти США имеют право впустить в страну гражданина одной из восьми указанных стран по единичным решениям, если для этого будут найдены достаточные основания — отсутствие угрозы национальной безопасности США, необходимость присутствия данного гражданина в США или обстоятельства, которые в случае запрета въезда доставят человеку "ненужные страдания". Послабления возможны для младенцев и лиц, учившихся и работавших в США, в том числе на федеральное правительство.

Многочисленные неправительственные организации, а также власти ряда штатов уже оспаривали прошлые подобные указы Трампа. Нет сомнений, что подобные споры возникнут в суде и теперь. Суды первой и апелляционной инстанции практически "похоронили" первый иммиграционный указ Трампа в феврале и скорректированную версию, представленную позднее. Однако Верховный суд эти судебные запреты приостановил до разбирательства по существу, которое намечено в высшей судебной инстанции страны на октябрь.

Какую позицию займет Верховный суд, неизвестно. С одной стороны, законодательство США ясно говорит, что установление правил въезда в США — это прерогатива исполнительной власти. С другой стороны, многочисленные иски предполагают, что указы Трампа вычленяют нежелательных иммигрантов по признаку религии, что запрещено Биллем о правах, либо же нарушают права человека.

Назначенцев президентов-республиканцев в Верховном суде сейчас больше, чем демократических выдвиженцев, но это не гарантирует победу республиканской администрации Трампа.