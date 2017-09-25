Новые ограничения: гражданам восьми стран запретили въезд в США

ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Граждане восьми стран попали в обновленный список ограничений на въезд в США, говорится в прокламации президента Дональда Трампа.
В списке остались Иран, Йемен, Ливия, Сирия и Сомали, с 18 октября к ним добавятся Венесуэла, КНДР и Чад.
Трамп объяснил новые ограничения необходимостью заботиться о безопасности страны.
Теперь стран восемь
При этом для граждан семи стран заморожен въезд по иммиграционным и неиммиграционным визам. Для Венесуэлы запрет распространяется на государственных чиновников из ряда учреждений, членов их семей, а также обладателей бизнес-виз и туристических виз, в то время как для венесуэльцев-держателей других категорий виз будут введены дополнительные ограничения.
"Венесуэла и КНДР не сотрудничали"
"Северная Корея не сотрудничает с правительством США в каком-либо аспекте и не удовлетворяет никаким требованиям по обмену информации", — говорится в заявлении Трампа.
"Венесуэла приняла многие из базовых стандартов (отбора)… но правительство этой страны не сотрудничает в установлении того, представляют ли ее граждане угрозу национальной и общественной безопасности. Правительство Венесуэлы не делится адекватно информацией по общественной безопасности и терроризму… и не полностью сотрудничает в принятии своих граждан, которых предписано депортировать из США", — говорится в заявлении.
"Мы не можем обеспечить безопасный отбор"
"Мой приоритет номер один — сделать так, чтобы Америка была в безопасности. Мы не будем принимать в нашей стране тех, для кого не сможем обеспечить безопасный отбор", — написал Трамп в микроблоге в Twitter.
В свою очередь, и.о. главы министерства внутренней безопасности Элейн Дьюк заявила, что теперь министерство "лучше сможет удержать от въезда в страну террористов и преступников".
В свою очередь, госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что своим распоряжением Трамп защищает американцев. "Государственный департамент будет координироваться с другими федеральными учреждениями, чтобы должным образом реализовать эти меры. Мы продолжим тесное сотрудничество с нашими союзниками и партнерами, которые разделяют нашу приверженность национальной и глобальной безопасности", — заявил Тиллерсон.
Послабления некоторым категориям
Дело решит Верховный суд
Какую позицию займет Верховный суд, неизвестно. С одной стороны, законодательство США ясно говорит, что установление правил въезда в США — это прерогатива исполнительной власти. С другой стороны, многочисленные иски предполагают, что указы Трампа вычленяют нежелательных иммигрантов по признаку религии, что запрещено Биллем о правах, либо же нарушают права человека.
Назначенцев президентов-республиканцев в Верховном суде сейчас больше, чем демократических выдвиженцев, но это не гарантирует победу республиканской администрации Трампа.