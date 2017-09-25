КНДР и Венесуэла не сотрудничали с США по визовым вопросам

ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Граждане КНДР и Венесуэлы попали под ограничения на въезд в США, потому что не сотрудничали с американскими властями по визовым вопросам, говорится в заявлении президента США Дональда Трампа.

"Северная Корея не сотрудничает с правительством США в каком-либо аспекте и не удовлетворяет никаким требованиям по обмену информации", — говорится в заявлении.

"Венесуэла приняла многие из базовых стандартов (отбора)… но правительство этой страны не сотрудничает в установлении того, представляют ли ее граждане угрозу национальной и общественной безопасности. Правительство Венесуэлы не делится адекватно информацией по общественной безопасности и терроризму… и не полностью сотрудничает в принятии своих граждан, которых предписано депортировать из США", — говорится в заявлении.

Ранее Трамп объявил о новых ограничениях на въезд граждан ряда стран. Граждане Венесуэлы, КНДР и Чада попадут в список ограничений с 18 октября. В запретном списке останутся граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали, причем с 18 октября ограничения будут ужесточены и распространены, в том числе, на тех, у кого есть доказанная связь с жителями США. Из списка стран с ограничений на въезд убран Судан.

При этом для граждан семи стран заморожен въезд по иммиграционным и неиммиграционным визам. Для Венесуэлы запрет распространяется на государственных чиновников из ряда учреждений, членов их семей, а также обладателей бизнес-виз и туристических виз определенных категорий, в то время как для венесуэльцев-держателей других категорий виз будут введены дополнительные ограничения.