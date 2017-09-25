Трамп объяснил новый запрет на въезд в США граждан ряда стран

ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп объяснил новый запрет на въезд для граждан восьми стран невозможностью безопасного отбора иммигрантов.

"Мой приоритет номер один — сделать так, чтобы Америка была в безопасности. Мы не будем принимать в нашей стране тех, для кого не сможем обеспечить безопасный отбор", — написал Трамп в Twitter.

Making America Safe is my number one priority. We will not admit those into our country we cannot safely vet.https://t.co/KJ886okyfC — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 сентября 2017 г.

Ранее Трамп объявил о новых ограничениях на въезд граждан ряда стран. Для граждан Венесуэлы, КНДР и Чада запрет вступает в силу с 18 октября. В запретном списке останутся граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали, причем с 18 октября ограничения будут ужесточены и распространены в том числе на тех, у кого есть доказанная связь с жителями США. Из списка стран убран Судан.

При этом для граждан семи стран заморожен въезд по иммиграционным и неиммиграционным визам. Для Венесуэлы запрет распространяется на государственных чиновников из ряда учреждений, членов их семей, а также обладателей бизнес-виз и туристических виз, в то время как для держателей других категорий виз будут введены дополнительные ограничения.