Трамп объяснил новый запрет на въезд в США граждан ряда стран

ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп объяснил новый запрет на въезд для граждан восьми стран невозможностью безопасного отбора иммигрантов.
"Мой приоритет номер один — сделать так, чтобы Америка была в безопасности. Мы не будем принимать в нашей стране тех, для кого не сможем обеспечить безопасный отбор", — написал Трамп в Twitter.
Making America Safe is my number one priority. We will not admit those into our country we cannot safely vet.https://t.co/KJ886okyfC— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 сентября 2017 г.
При этом для граждан семи стран заморожен въезд по иммиграционным и неиммиграционным визам. Для Венесуэлы запрет распространяется на государственных чиновников из ряда учреждений, членов их семей, а также обладателей бизнес-виз и туристических виз, в то время как для держателей других категорий виз будут введены дополнительные ограничения.