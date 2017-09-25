"Альтернатива для Германии" победила на выборах в бундестаг по Саксонии

БЕРЛИН, 25 сен — РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" стала лидером на выборах в бундестаг по федеральной земле Саксония, набрав 27% голосов, свидетельствуют данные немецкого центризбиркома.
"Альтернатива" впервые выигрывает голосование на федеральных выборах в целом регионе.
При этом "Альтернатива" выиграла в Саксонии только 3 из 16 одномандатных округов, еще 1 получили "Левые", 12 остальных отошли ХДС. Выборы в бундестаг проходят по смешанной системе: 299 депутатов избираются по партийным спискам, 299 по одномандатным округам.