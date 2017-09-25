Нетаньяху поздравил Меркель с победой на выборах

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил канцлера ФРГ Ангелу Меркель с успехом на выборах в бундестаг.
Выборы в бундестаг состоялись в Германии в воскресенье, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен канцлер
По данным подсчета голосов в 227 из 299 избирательных округах, блок ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель набирает 34,4% голосов, Социал-демократическая партия Германии — 20,8%, правая "Альтернатива для Германии" - 11,9%, Свободная демократическая партия — 11%, "Зеленые" - 9,1%, "Левые" - 7,9%.
Congratulations to Angela #Merkel , a true friend of Israel, on her re-election as Chancellor of Germany.— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 24 сентября 2017 г.