Нетаньяху поздравил Меркель с победой на выборах

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил канцлера ФРГ Ангелу Меркель с успехом на выборах в бундестаг.

"Мои поздравления Ангеле Меркель, настоящему другу Израиля, в связи с ее переизбранием канцлером Германии", - написал Нетаньяху в микроблоге в Twitter

Выборы в бундестаг состоялись в Германии в воскресенье, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен канцлер

По данным подсчета голосов в 227 из 299 избирательных округах, блок ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель набирает 34,4% голосов, Социал-демократическая партия Германии — 20,8%, правая "Альтернатива для Германии" - 11,9%, Свободная демократическая партия — 11%, "Зеленые" - 9,1%, "Левые" - 7,9%.