Трамп запретили въезд в США гражданам КНДР и Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп распорядился в воскресенье обновить запрет на въезд в США гражданам ряда стран и добавил в этот список три государства, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении американского лидера.

Запрет на въезд для граждан Венесуэлы, КНДР и Чада вступает в силу с 18 октября. В запретном списке останутся граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали, причем с 18 октября ограничения будут ужесточены и распространены в том числе на тех, у кого есть доказанная связь с жителями США. Из списка стран убран Судан.

При этом для граждан семи стран заморожен въезд по иммиграционным и неиммиграционным визам. Для Венесуэлы запрет распространяется на государственных чиновников из ряда учреждений, членов их семей, а также обладателей бизнес-виз и туристических виз, в то время как для держателей других категорий виз будут введены дополнительные ограничения, говорится в тексте указа.