Трамп запретили въезд в США гражданам КНДР и Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп распорядился в воскресенье обновить запрет на въезд в США гражданам ряда стран и добавил в этот список три государства, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении американского лидера.
При этом для граждан семи стран заморожен въезд по иммиграционным и неиммиграционным визам. Для Венесуэлы запрет распространяется на государственных чиновников из ряда учреждений, членов их семей, а также обладателей бизнес-виз и туристических виз, в то время как для держателей других категорий виз будут введены дополнительные ограничения, говорится в тексте указа.