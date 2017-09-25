Полиция опознала мужчину, открывшего стрельбу в церкви в Теннесси

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Полиция опознала мужчину, открывшего стрельбу в церкви в пригороде Нэшвилла (американский штат Теннесси), в результате которой погиб один человек, и намерена предъявить ему обвинения.
"Он был выписан из больницы, ему будут предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство", — сообщила полиция в Twitter.
Как пояснил представитель местной полиции Дон Аарон, чьи слова приводит телеканал NBC, подозреваемый убил женщину на парковке, после чего вошел в церковь, где открыл беспорядочную стрельбу, ранив шесть человек. Один из прихожан вступил в схватку со стрелком, который начал бить его пистолетом. Однако во время борьбы Сэмсон, вероятно, случайно выстрелил себе в левую грудную мышцу, отметил представитель полиции.