Полиция опознала мужчину, открывшего стрельбу в церкви в Теннесси

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Полиция опознала мужчину, открывшего стрельбу в церкви в пригороде Нэшвилла (американский штат Теннесси), в результате которой погиб один человек, и намерена предъявить ему обвинения.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в церкви в городе Антиок — пригороде Нэшвилла, в результате погибла женщина, еще несколько человек, в том числе и нападавший, получили ранения. По данным полиции, стрельбу в церкви открыл 25-летний афроамериканец Эмануэль Кидега Сэмсон.

"Он был выписан из больницы, ему будут предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство", — сообщила полиция в Twitter.

Как пояснил представитель местной полиции Дон Аарон, чьи слова приводит телеканал NBC, подозреваемый убил женщину на парковке, после чего вошел в церковь, где открыл беспорядочную стрельбу, ранив шесть человек. Один из прихожан вступил в схватку со стрелком, который начал бить его пистолетом. Однако во время борьбы Сэмсон, вероятно, случайно выстрелил себе в левую грудную мышцу, отметил представитель полиции.