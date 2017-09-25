Трамп заявил, что ему ничего не известно о предложении помиловать Ассанжа

ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно о предложении конгрессмена Даны Рорабакера помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Журналисты спросили Трампа в воскресенье на импровизированной пресс-конференции, планирует ли он встретиться с Рорабакером, чтобы обсудить помилование Ассанжа.

"Я никогда не слышал никаких упоминаний об этом", — ответил Трамп, слова которого цитирует журналистский пул президента США.

В августе Рорабакер встретился с Ассанжем в Лондоне, где тот укрывается от возможной выдачи США в посольстве Эквадора. Рорабакер заявил, что обсуждал с Ассанжем возможное помилование в обмен на информацию о краже электронной почты из Национального комитета Демократической партии. Эти электронные письма были опубликованы в 2016 году. По словам Рорабакера, Ассанж в разговоре с ним вновь опроверг какую-либо причастность России к взлому электронной почты демократов. Американские спецслужбы заподозрили во взломе российских хакеров, на основании чего обвинили Москву во "вмешательстве в выборы" в США. В Кремле эти обвинения категорически опровергли.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.