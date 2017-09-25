Иракский Курдистан: выдержит ли экономика региона независимость

КАИР, 25 сен — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Референдум о независимости Иракского Курдистана запланирован на понедельник. Если итоги предстоящего голосования сомнений не вызывают — большинство проголосуют за отделение — то экономическое будущее этого региона в случае отделения от Ирака выглядит весьма туманным, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Не поделили нефть



Как и Ирак в целом, Иракский Курдистан, в основном, живет за счет экспорта углеводородов. До 2014 года центральное правительство в Багдаде перечисляло в Курдистан 17% национального бюджета, что составляло порядка 12 миллиардов долларов. Это покрывало около 80% расходов бюджета курдского района.

Однако из-за противоречий между центром и регионом по поводу экспорта нефти, Багдад решил прекратить финансировать Курдистан, что привело к жесточайшей нехватке средств в автономии, в том числе, для выплат бюджетникам и вооруженным курдским отрядам пешмерга, которые выполняют функции армии и сил безопасности Курдистана.

До и после



С того времени Курдистан самостоятельно продает свои ресурсы, несмотря на протесты Багдада. Транспортировка осуществляется с помощью фур или через трубопровод в турецкий порт Джейхан. Но Турция, как и другой сосед Иракского Курдистана Иран, высказалась категорически против референдума. Тегеран заявил, что провозглашение независимости в Иракском Курдистане приведет не только к закрытию границы, но и к пересмотру соглашений с регионом. Аналогично может поступить и Турция, которая, по сообщениям СМИ, стянула к границе с автономным регионом значительные силы. До референдума Анкара считалась одним из главных союзников руководителя региона Масуда Барзани, но после проведения голосования все может поменяться.

"Турция и Иран могут ввести блокаду региона ввиду того, что они отвергают референдум, как и идею создания независимого государства курдов в регионе. Это ограничит возможности по реализации нефти в случае отделения", — считает египетский эксперт, глава Форума экономических исследований в Каире Рашад Абду.

В то же время, он не исключил, что власти Курдистана смогут по неофициальным каналам реализовывать углеводороды по более низкой цене, как это делала террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России), когда под ее контролем находились крупные месторождения в Сирии и Ираке. "Находились же те, кто покупал нефть даже у ИГ по ценам ниже рыночных", — напомнил Абду в беседе с РИА Новости.

Эксперт полагает, что в случае объявления независимости Иракский Курдистан может оказаться под санкциями, однако также не исключил, что курды уже ведут переговоры о том, чтобы минимизировать влияние подобных мер. "Некоторые крупные государства, том числе США, могут за кулисами обсуждать смягчение последствий подобных санкций", — не исключил Абду.

Собеседник агентства также напомнил неудачный, по его мнению, пример обретения государством независимости в схожей с Иракским Курдистаном ситуации. "Опыт Южного Судана был провальным. Несмотря на наличие нефтяных ресурсов, Южный Судан так и не смог использовать их в целях своего развития как суверенного и экономически независимого государства. Такая же судьба может постигнуть и Иракский Курдистан, особенно, учитывая тот факт, что регион не имеет выхода к морю", — считает эксперт.

Пока неясно, что будет и с поставками продовольствия. Курдистан обладает обширными сельхозугодьями и огромным потенциалом в этой сфере, но в настоящее время местный рынок обеспечивается все же, в основном, за счет импорта. Главными поставщиками продовольствия являются те же Турция и Иран. Поэтому, в случае закрытия границ, вопрос с продовольствием может встать достаточно остро.

Рискам вопреки



Однако курдское руководство не намерено отступать от намеченного, несмотря на все риски. Эрбиль опасается растущего влияния иракского правительства на северные районы, которые Иракский Курдистан видит в своем составе, заявил РИА Новости глава Центра принятия решений, урегулирования кризисов и изучения общественного мнения в Ираке Амер ат-Тамими. "После победы (над ИГ — ред.) в Мосуле иракское правительство узаконило народное ополчение (поддерживающее власти в Багдаде — ред.)… Им осталось только взять под свой контроль северные районы Ирака", — сказал собеседник агентства.

В частности, в Эрбиле опасаются, что в случае дальнейшего усиления центрального правительства в Ираке курды могут лишиться шансов на присоединение нефтеносного Киркука. "Барзани видит, что центральное правительство и народное ополчение набирают силу в северных районах, поэтому он хочет получить от международного сообщества гарантии того, что будут учтены требования курдов, касающиеся "спорных территорий", — пояснил ат-Тамими.

Верят в лучшее



Иракский город Киркук и одноименную провинцию населяют как курды, так и арабы. Курды считают город своим, однако Багдад категорически против его присоединения к Иракскому Курдистану. Из-за значительных запасов нефти Киркук неоднократно становился причиной конфликтов между двумя сторонами. Например, некоторое время назад центральное правительство Ирака заключило контракт с британским нефтегазовым гигантом BP по развитию месторождения в Киркуке. Власти Курдистана сочли соглашение с BP незаконным. Курдские лидеры предостерегают, что ни одной компании не будет разрешено работать в любой части спорной территории, включая Киркук, без официального одобрения и контроля правительства Курдистана.

В самом Иракском Курдистане уверены, что все не так плохо, и вожделенное государство будет вполне жизнеспособным после отделения от Ирака.

"Курдистан располагает значительными природными ресурсами, которые до сих пор не использовались, огромным запасом нефти", — напоминает в интервью арабской газете "Аш-Шарк аль-Аусат" генеральный директор Центра лицензирования при комитете по инвестициям Курдистана Камаран Ракиб Муфтий.

Кроме того, по его словам, в регионе много плодородных земель, а также привлекательных объектов для туристов, которые могут работать круглый год. Есть и квалифицированная рабочая сила. "Необходимы лишь инвестиции и опыт арабских и других государств для их использования наилучшим образом в государстве Курдистан", — уверен Ракиб Муфтий.

При этом газета со ссылкой на крупного курдского бизнесмена указывает, что Иран и Турция как никто другой экономически заинтересованы в сотрудничестве с Иракским Курдистаном, где уже несколько лет работает немало компаний из этих стран, а потому едва ли пойдут на закрытие границ и блокаду региона в случае объявления его независимости.

Власти автономного Иракского Курдистана, где проживают более пяти миллионов человек, назначили референдум об отделении от Ирака, несмотря на протесты Багдада и международного сообщества. По мнению курдских властей, попытки построить партнерство с Багдадом не увенчались успехом. Кроме того, в Курдистане опасаются, что Ирак становится религиозным государством, где превалирует одна из общин.

Центральные иракские власти в Багдаде считают референдум незаконным. Против проведения референдума проголосовал и иракский парламент. Турция и Иран, где также проживают значительные курдские общины, высказали общую позицию, что проведение референдума в Иракском Курдистане может спровоцировать рост напряженности, и призвали отказаться от инициативы.