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Иракский Курдистан: выдержит ли экономика региона независимость

Сюжет:
Референдум в Иракском Курдистане (26)
01:4225.09.2017
0300
© AFP 2017 / Safin HamedИзготовление флага Курдистана в Эрбиле, столице автономного курдского региона в Ираке. Архивное фотоИзготовление флага Курдистана в Эрбиле, столице автономного курдского региона в Ираке. Архивное фото
© AFP 2017 / Safin Hamed

КАИР, 25 сен — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Референдум о независимости Иракского Курдистана запланирован на понедельник. Если итоги предстоящего голосования сомнений не вызывают — большинство проголосуют за отделение — то экономическое будущее этого региона в случае отделения от Ирака выглядит весьма туманным, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Не поделили нефть

Президент Ирана Хасан Роухани выступает на заседании парламента в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Президент Ирана заявил о поддержке Багдада
Как и Ирак в целом, Иракский Курдистан, в основном, живет за счет экспорта углеводородов. До 2014 года центральное правительство в Багдаде перечисляло в Курдистан 17% национального бюджета, что составляло порядка 12 миллиардов долларов. Это покрывало около 80% расходов бюджета курдского района.

Однако из-за противоречий между центром и регионом по поводу экспорта нефти, Багдад решил прекратить финансировать Курдистан, что привело к жесточайшей нехватке средств в автономии, в том числе, для выплат бюджетникам и вооруженным курдским отрядам пешмерга, которые выполняют функции армии и сил безопасности Курдистана.

Вид Багдада
© AP Photo / Khalid Mohammed
Багдад потребовал от других стран не сотрудничать с Эрбилем по нефти
С того времени Курдистан самостоятельно продает свои ресурсы, несмотря на протесты Багдада. Транспортировка осуществляется с помощью фур или через трубопровод в турецкий порт Джейхан. Но Турция, как и другой сосед Иракского Курдистана Иран, высказалась категорически против референдума. Тегеран заявил, что провозглашение независимости в Иракском Курдистане приведет не только к закрытию границы, но и к пересмотру соглашений с регионом. Аналогично может поступить и Турция, которая, по сообщениям СМИ, стянула к границе с автономным регионом значительные силы. До референдума Анкара считалась одним из главных союзников руководителя региона Масуда Барзани, но после проведения голосования все может поменяться.

До и после

Жители Эрбиля в ожидании референдума о независимости
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
Проголосовать на курдском референдуме смогут 3,7 миллиона человек
"Турция и Иран могут ввести блокаду региона ввиду того, что они отвергают референдум, как и идею создания независимого государства курдов в регионе. Это ограничит возможности по реализации нефти в случае отделения", — считает египетский эксперт, глава Форума экономических исследований в Каире Рашад Абду.

В то же время, он не исключил, что власти Курдистана смогут по неофициальным каналам реализовывать углеводороды по более низкой цене, как это делала террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России), когда под ее контролем находились крупные месторождения в Сирии и Ираке. "Находились же те, кто покупал нефть даже у ИГ по ценам ниже рыночных", — напомнил Абду в беседе с РИА Новости.

Эксперт полагает, что в случае объявления независимости Иракский Курдистан может оказаться под санкциями, однако также не исключил, что курды уже ведут переговоры о том, чтобы минимизировать влияние подобных мер. "Некоторые крупные государства, том числе США, могут за кулисами обсуждать смягчение последствий подобных санкций", — не исключил Абду.

Флаги Иракского Курдистана аэропорту в Эрбиле. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Багдад не намерен работать с итогами курдского референдума
Собеседник агентства также напомнил неудачный, по его мнению, пример обретения государством независимости в схожей с Иракским Курдистаном ситуации. "Опыт Южного Судана был провальным. Несмотря на наличие нефтяных ресурсов, Южный Судан так и не смог использовать их в целях своего развития как суверенного и экономически независимого государства. Такая же судьба может постигнуть и Иракский Курдистан, особенно, учитывая тот факт, что регион не имеет выхода к морю", — считает эксперт.

Пока неясно, что будет и с поставками продовольствия. Курдистан обладает обширными сельхозугодьями и огромным потенциалом в этой сфере, но в настоящее время местный рынок обеспечивается все же, в основном, за счет импорта. Главными поставщиками продовольствия являются те же Турция и Иран. Поэтому, в случае закрытия границ, вопрос с продовольствием может встать достаточно остро.

Рискам вопреки

Жители Эрбиля в ожидании референдума о независимости
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
Эрбиль не ожидает военного конфликта с Ираком после референдума
Однако курдское руководство не намерено отступать от намеченного, несмотря на все риски. Эрбиль опасается растущего влияния иракского правительства на северные районы, которые Иракский Курдистан видит в своем составе, заявил РИА Новости глава Центра принятия решений, урегулирования кризисов и изучения общественного мнения в Ираке Амер ат-Тамими. "После победы (над ИГ — ред.) в Мосуле иракское правительство узаконило народное ополчение (поддерживающее власти в Багдаде — ред.)… Им осталось только взять под свой контроль северные районы Ирака", — сказал собеседник агентства.

В частности, в Эрбиле опасаются, что в случае дальнейшего усиления центрального правительства в Ираке курды могут лишиться шансов на присоединение нефтеносного Киркука. "Барзани видит, что центральное правительство и народное ополчение набирают силу в северных районах, поэтому он хочет получить от международного сообщества гарантии того, что будут учтены требования курдов, касающиеся "спорных территорий", — пояснил ат-Тамими.

Масуд Барзани. Архивное фото
© РИА Новости / РИА Новости
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Барзани прокомментировал учения Турции на границе с Иракским Курдистаном
Иракский город Киркук и одноименную провинцию населяют как курды, так и арабы. Курды считают город своим, однако Багдад категорически против его присоединения к Иракскому Курдистану. Из-за значительных запасов нефти Киркук неоднократно становился причиной конфликтов между двумя сторонами. Например, некоторое время назад центральное правительство Ирака заключило контракт с британским нефтегазовым гигантом BP по развитию месторождения в Киркуке. Власти Курдистана сочли соглашение с BP незаконным. Курдские лидеры предостерегают, что ни одной компании не будет разрешено работать в любой части спорной территории, включая Киркук, без официального одобрения и контроля правительства Курдистана.

Верят в лучшее

Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани. 16 сентября 2017
© REUTERS / Ari Jalal
Барзани заявил о готовности пролонгировать договоренности с иракской армией
В самом Иракском Курдистане уверены, что все не так плохо, и вожделенное государство будет вполне жизнеспособным после отделения от Ирака.

"Курдистан располагает значительными природными ресурсами, которые до сих пор не использовались, огромным запасом нефти", — напоминает в интервью арабской газете "Аш-Шарк аль-Аусат" генеральный директор Центра лицензирования при комитете по инвестициям Курдистана Камаран Ракиб Муфтий.

Жители Эрбиля в ожидании референдума о независимости
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
Скепсис и ажиотаж: в Курдистане ждут референдума
Кроме того, по его словам, в регионе много плодородных земель, а также привлекательных объектов для туристов, которые могут работать круглый год. Есть и квалифицированная рабочая сила. "Необходимы лишь инвестиции и опыт арабских и других государств для их использования наилучшим образом в государстве Курдистан", — уверен Ракиб Муфтий.

При этом газета со ссылкой на крупного курдского бизнесмена указывает, что Иран и Турция как никто другой экономически заинтересованы в сотрудничестве с Иракским Курдистаном, где уже несколько лет работает немало компаний из этих стран, а потому едва ли пойдут на закрытие границ и блокаду региона в случае объявления его независимости.

Флаги Иракского Курдистана аэропорту в Эрбиле
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Иран приостановил авиасообщение с Иракским Курдистаном по запросу Багдада
Власти автономного Иракского Курдистана, где проживают более пяти миллионов человек, назначили референдум об отделении от Ирака, несмотря на протесты Багдада и международного сообщества. По мнению курдских властей, попытки построить партнерство с Багдадом не увенчались успехом. Кроме того, в Курдистане опасаются, что Ирак становится религиозным государством, где превалирует одна из общин.

Центральные иракские власти в Багдаде считают референдум незаконным. Против проведения референдума проголосовал и иракский парламент. Турция и Иран, где также проживают значительные курдские общины, высказали общую позицию, что проведение референдума в Иракском Курдистане может спровоцировать рост напряженности, и призвали отказаться от инициативы.

Курдский вопрос
© РИА Новости, Инфографика
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