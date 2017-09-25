Политолог: внешняя политика ФРГ по Украине вряд ли изменится после выборов

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

БЕРЛИН, 25 сен - РИА Новости. Курс внешней политики Германии по кризису на Украине вряд ли изменится, несмотря на результаты выборов в ФРГ, считает руководитель фонда имени Конрада Аденауэра, близкого к ХДС, Ханс-Герт Пёттеринг.

"Я думаю, что во внешней политике, как и политике в Европе, у нас будет преемственность, поскольку ни ХДС, ни либералы (СвДП - ред.) не могут принять наличие нарушения международного права... Я думаю, эти вопросы станут частью преемственности", - сообщил он РИА Новости.

Пёттеринг, который также является экс-президентом Европарламента, заявил, что пока Москва не изменит свою политику в отношении Украины, антироссийские санкции сняты не будут.

В то же время он выразил надежду на сотрудничество России с ФРГ и Европой.

В воскресенье в Германии состоялись выборы в бундестаг.