БЕРЛИН, 25 сен - РИА Новости. Курс внешней политики Германии по кризису на Украине вряд ли изменится, несмотря на результаты выборов в ФРГ, считает руководитель фонда имени Конрада Аденауэра, близкого к ХДС, Ханс-Герт Пёттеринг.
Пёттеринг, который также является экс-президентом Европарламента, заявил, что пока Москва не изменит свою политику в отношении Украины, антироссийские санкции сняты не будут.
В то же время он выразил надежду на сотрудничество России с ФРГ и Европой.
В воскресенье в Германии состоялись выборы в бундестаг.