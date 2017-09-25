Кушнер пользовался частной почтой для переписки в Белом доме, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Зять и по совместительству старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер пользовался частной электронной почтой для переписки с коллегами по Белому дому, по примеру экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, пишет по результатам журналистского расследования издание Politico.

Юрист Кушнера Эбби Лоуэлл признала, что Кушнер послал и получил некоторое количество писем с частного аккаунта с января по август. По ее словам, этих электронных писем было менее 100, в основном их содержанием была пересылка ссылок на новости. Кроме того, в большинстве случаев Кушнер отвечал с личного адреса, а не инициировал переписку сам, уточнила она.

Данный вопрос привлек внимание потому, что частная почта Клинтон была одной из основных тем предвыборной кампании, в которой Трампу удалось победить Клинтон. Клинтон подверглась критике за то, что использовала частный почтовый сервер в бытность госсекретарем в 2009-2013 годах. Критика шла по двум направлениям: использование частного сервера могло сделать переписку госсекретаря уязвимой для хакеров, также Клинтон сохраняла полный контроль над перепиской и могла удалять нежелательные письма. ФБР провело расследование и заявило, что оснований для привлечения Клинтон к ответственности нет. Однако Клинтон заявила, что решение тогдашнего главы ФБР Джеймса Коми возобновить расследование за десять дней до выборов стоило ей президентского кресла.