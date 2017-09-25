Избиратели голосуют на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

Избиратели голосуют на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Семья Йорга Мойтена, сопредседателя правой "Альтернативы для Германии", подверглась нападению в центральной части Берлина неподалеку от дома, где партия после выборов в бундестаг проводила мероприятие.

"Моя семья была атакована. Толпа выкрикивала оскорбления и бросала в них предметы", - сообщил Мойтен РИА Новости, не уточнив, что использовали демонстранты. Он отметил, что охране удалось защитить его семью.

По словам Мойтена, ему пришлось переодеться, чтобы покинуть здание незамеченным.

Ранее полиция сообщила, что в Берлине, Кельне, Дюссельдорфе и других городах в воскресенье прошли демонстрации против вхождения в бундестаг правой партии "Альтернатива для Германии".

В столице Германии, по оценкам корреспондента РИА Новости, в акции протеста приняли участие около тысячи человек. В правоохранительных органах сообщили, что нескольких полицейских забросали бутылками.