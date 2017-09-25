МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Семья Йорга Мойтена, сопредседателя правой "Альтернативы для Германии", подверглась нападению в центральной части Берлина неподалеку от дома, где партия после выборов в бундестаг проводила мероприятие.
По словам Мойтена, ему пришлось переодеться, чтобы покинуть здание незамеченным.
Ранее полиция сообщила, что в Берлине, Кельне, Дюссельдорфе и других городах в воскресенье прошли демонстрации против вхождения в бундестаг правой партии "Альтернатива для Германии".
В столице Германии, по оценкам корреспондента РИА Новости, в акции протеста приняли участие около тысячи человек. В правоохранительных органах сообщили, что нескольких полицейских забросали бутылками.