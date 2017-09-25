СМИ сообщили о проблемах с передачей данных об итогах выборов в Германии

БЕРЛИН, 25 сен – РИА Новости. Передача данных по итогам голосования на выборах в германский бундестаг земельному уполномоченному по проведению выборов в Берлине затягивается из-за проблем на сервере, заявил глава ведомства уполномоченного Геерт Баазен агентству dpa.

"Земельный центр IT-поддержки работает над устранением проблемы", - заявил Баазен, добавил, что из-за возникшей ситуации земельный уполномоченный не может получить ни результаты с территориальных избирательных участков, ни обнародовать их.

Выборы в бундестаг прошли в Германии 24 сентября. По предварительным данным, на них лидирует альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Окончательная картина результатов выборов в общих чертах будет известна ближе к утру понедельника 25 сентября, результаты опубликует сайт Федерального избирательного комитета Германии.

Не позднее чем через 30 дней после выборов должно пройти первое организационное заседание парламента нового созыва, тем самым окончательные результаты выборов будут считаться утвержденными.