В Германии прошли демонстрации против вхождения правой "АдГ" в бундестаг

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

БЕРЛИН, 25 сен — РИА Новости. Демонстрации против вхождения в бундестаг правой партии "Альтернатива для Германии" прошли в воскресенье в немецких городах Берлин, Кельн, Дюссельдорф и Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Гамбург, сообщила полиция.

Около 400 человек собрались на демонстрацию в Кельне, сообщила газета Rheinische Post . Демонстрация прошла мирно. Во Франкфурте-на-Майне, чтобы выразить свое недовольство, на улицы вышли 300 человек. В Дюссельдорфе около 100 человек собрались перед зданием ратуши с баннером "Не уступим расизму", пишет издание.

Ранее сообщалось, что в центре Берлина на Александрплатц проходит акция противников "Альтернативы для Германии". По оценкам корреспондента РИА Новости, в ней приняли участие около тысячи человек. Представитель полиции сообщил, что нескольких полицейских забросали бутылками, в остальном демонстрация прошла мирно.