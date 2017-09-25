Тиль Швайгер проголосовал на выборах в Германии за СвДП

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Немецкий актер Тиль Швайгер сообщил в интервью таблоиду Bild, что голосовал на выборах в бундестаг за Свободную демократическую партию (СвДП), так как они применяют политику разрядки в отношении РФ.

"Я выбрал СвДП... Что мне особенно нравится, это то, что они применяют политику разрядки в отношении России", - сказал Швайгер.

Актер также рассказал, что ранее голосовал за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) и за ХДС, за СвДП он проголосовал впервые.

В воскресенье в Германии состоялись выборы в бундестаг. Социал-демократическая партия Германии набирает 19,4%, партия ХДС канцлера Ангелы Меркель – 18,6%, ее ключевой партнер баварская партия ХСС – 21,3% голосов, свидетельствуют данные ЦИК по результатам подсчета голосов в первых 25 из 299 избирательных округов.