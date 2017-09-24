Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости. Сопредседатель правой "Альтернативы для Германии" (АдГ) Фрауке Петри заявила, что выступает за умеренный курс партии и не одобряет радикальную риторику.

Вечером в воскресенье сразу после оглашения результатов exit poll после выборов в бундестаг один из ключевых кандидатов АдГ Александр Гауланд пообещал открыть "охоту" на партийный блок канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС.

"Лично я выступаю за умеренный курс этой партии с самого начала и продолжу это делать. Нам действительно нужен этот разумный дискурс... Определенно, есть примеры, которые я лично критикую… Это прискорбно, поскольку таким образом создается впечатление, которое не представляет партию целиком", - заявила Петри в эфире телеканала ARD.

В воскресенье в Германии состоялись выборы в бундестаг. По данным exit poll телеканала ARD, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 32,5%, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20%, "Альтернатива для Германии" (AfD) - 13,5%, Свободная демократическая партия (СвДП) - 10,5%, "Зеленые" - 9,5%, "Левые" - 9%. Представители правой популистской партии "Альтернатива для Германии" войдут в парламент впервые.