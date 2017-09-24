"Альтернатива для Германии" занимает второе место на выборах в бывшей ГДР

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

БЕРЛИН, 24 сен – РИА Новости. Правая популистская партия "Альтернатива для Германии" получила на территории бывшей ГДР 21,6% голосов, свидетельствуют данные exit poll, проведенные исследовательским институтом Infratest Dimap для телеканала ARD. Таким образом она занимает в этой части страны второе место после альянса ХДС/ХСС канцлера Ангелы Меркель.

Это намного выше, чем показатель по всей Германии – по данным того же exit poll на 21.57 (22.57 мск), "Альтернатива" по всей Германии получает 12,8% голосов. Партия впервые проходит в федеральный парламент.

Сейчас "Альтернатива" представлена в 13 из 16 региональных парламентов страны, в том числе во всех шести в бывшей ГДР.

Ранее один из ключевых кандидатов партии Александр Гауланд потребовал переоценки действий немецких солдат во время Второй мировой войны, заявив, что у немцев есть "право гордиться деяниями немецких солдат" - как у французов и британцев. Вечером в воскресенье сразу после оглашения результатов exit polls Гауланд пообещал открыть на партийный блок канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС "охоту".

Что касается остальных партий, то здесь жители бывшей Германской демократической республики проголосовали следующим образом: за ХДС/ХСС – 27,1%, за "Левых" - 16,2%, за "Зеленых" - 6,1%, за свободных демократов - 7,9%, за СДПГ – 16,4%.