Альянс Меркель лидирует на выборах после подсчета данных в 25 округах

Плакат с изображением канцлера Германии Ангелы Меркель накануне парламентских выборов в Германии. 23 сентября 2017

Плакат с изображением канцлера Германии Ангелы Меркель накануне парламентских выборов в Германии. 23 сентября 2017

БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии набирает 19,4%, партия ХДС канцлера Ангелы Меркель – 18,6%, ее ключевой партнер баварская партия ХСС – 21,3% голосов, свидетельствуют данные ЦИК по результатам подсчета голосов в первых 25 из 299 избирательных округов.

Правая "Альтернатива для Германии" набирает 11,7%, Свободная демократическая партия - 10,3%, "Зеленые" - 7,3%, "Левые" - 5,8%.

Данные по голосам были подсчитаны в некоторых избирательных округах Баварии, Баден-Вюртемберга, Гессена, Северного Рейна - Вестфалии, Нижней Саксонии и Рейнланд-Пфальца.

Ожидается, что по итогам прошедших в Германии выборов Меркель сможет в четвертый раз переизбраться на пост канцлера, а единственным из вариантов правительственной коалиции остается союз партийного блока ХДС/ХСС, "Зеленых" и Свободной демократичной партии Германии.