Эксперт: новая конфигурация бундестага не изменит отношения России и ФРГ

Ангела Меркель и её муж химик Иоахим Зауэр на избирательном участке в Берлине. 24 сентября 2017

Ангела Меркель и её муж химик Иоахим Зауэр на избирательном участке в Берлине. 24 сентября 2017

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Новая конфигурация сил в бундестаге, который будет сформирован по итогам нынешних выборов в Германии, серьёзно не изменит отношений ФРГ с Россией, хотя многое может зависеть и от настроений самих немцев, считает сопредседатель российской ассоциации по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Александр Брод.

Выборы в бундестаг прошли в воскресенье. По данным exit poll телеканала ARD, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 32,5%, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20%, "Альтернатива для Германии" (AfD) - 13,5% , Свободная демократическая партия (СвДП) — 10,5%, "Зеленые" - 9,5%, "Левые" - 9%.

"Новая конфигурация в Бундестаге пока серьёзно отношения с Россией не изменит. Во многом, я думаю, ситуация будет зависеть от умонастроений немцев - насколько они будут активно выдвигать свои претензии к режиму санкций, антироссийской политике. Но пока не очень значительная часть готова именно отстаивать эту точку зрения партнёрских отношений с Российской Федерацией. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше", - сказал Брод РИА Новости.

В целом результаты партий на этих выборах, по его словам, достаточно предсказуемы. "Может быть, единственная неожиданность - это достаточно уверенный успех праворадикальных сил, которые благодаря тому, что попали в парламент, будут усиливать своё влияние", - отметил он.

Количество партий, проходящих в немецкий парламент по данным exit poll, и разнообразие их позиций не будут способствовать быстрому созданию коалиции, считает эксперт.

Что касается хода голосования, Брод отметил высокую активность избирателей - явка превысила показатели прошлых парламентских выборов. Сопредседатель "Гражданского контроля" уточнил, что каких-то грубых нарушений в день выборов не было зафиксировано, хотя некоторые проблемы наблюдателями отмечались. Кроме того, по сообщениям коллег-правозащитников, некоторые жители Германии накануне выборов получали письма, в которых содержались рекомендации не участвовать в голосовании, рассказал эксперт.

"Сейчас известно, что федеральная прокуратура ФРГ уже начала расследование по факту рассылки этих писем, которые были напечатаны на бланках избирательных комиссий и заверены поддельными печатями - это уже установлено, то есть такой факт влияния на избирателя накануне дня голосования", - сказал Брод.

"Гражданский контроль" дистанционно наблюдал за воскресными выборами в парламент Германии, опираясь на данные партнёрских правозащитных организаций в ФРГ и объединений соотечественников.