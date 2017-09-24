Президент Ирана заявил о поддержке Багдада

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади заявил о поддержке Багдада накануне референдума о независимости в Иракском Курдистане, сообщила пресс-служба иранского президента.

"Иран полностью поддерживает центральное правительство Ирака", — заявил Роухани в ходе телефонного разговора в воскресенье, отметив, что Тегеран выступает против любого движения, которое ставит под угрозу территориальную целостность и национальное единство Ирака.

Абади, в свою очередь, поблагодарил Иран за занятую позицию в преддверии референдума в курдской автономии Ирака, говорится в сообщении.

Кроме того, состоялся телефонный разговор между Роухани и президентом Турции Тайипом Эрдоганом, во время которого, помимо двусторонних вопросов, они обсудили референдум в Иракском Курдистане. Президенты отметили общность позиций по этому вопросу.

Ранее глава Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что регион не станет переносить референдум о независимости от Багдада, несмотря на давление, и проведет его в намеченный срок 25 сентября.

В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент. Иракские власти считают, что референдум нарушает конституцию страны, и требуют его отмены.