Глава ЕП поздравил Меркель и призвал вместе реформировать Европу

Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине. 24 сентября 2017

Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине. 24 сентября 2017

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Председатель Европарламента Антонио Таяни после прошедших в воскресенье выборов в бундестаг поздравил канцлера Ангелу Меркель и отметил, что ФРГ остается привержена европейской идее.

"Сердечные поздравления Ангеле Меркель. Германия остается привержена европейской идее. Теперь мы должны вместе реформировать Европу", - написал Таяни в микроблоге в Twitter.

Выборы в бундестаг прошли в воскресенье. По данным exit poll телеканала ARD, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 32,5%, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20%, "Альтернатива для Германии" - 13,5% , Свободная демократическая партия (СвДП) — 10,5%, "Зеленые" - 9,5%, "Левые" - 9%.