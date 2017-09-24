Канцлер Австрии поздравил Меркель с победой на выборах

ВЕНА, 24 сен - РИА Новости. Австрийский канцлер Кристиан Керн поздравил свою коллегу Ангелу Меркель с победой на прошедших в воскресенье выборах в Бундестаг.

"Поздравляю Ангелу Меркель с победой на выборах в Германии!", - говорится в его заявлении, размещенном в социальной сети Facebook.

При этом Керн отметил, что голоса, которые получили Христианско-демократический союз Германии, Социал-демократическая партия Германии и "Альтернатива для Германии" "говорят ясно и делают понятным, что нельзя игнорировать проблемы и скрываться за статистикой и пустыми формулами".

"Мы должны предлагать конкретные решения и достоверно представлять эту политику", - добавил канцлер.

В свою очередь лидер право-националистической Австрийской партии свободы Ханс-Кристиан Штрахе в своем заявлении поздравил "Альтернативу для Германии" и отметил, что "стремление к изменениям в соседней к нам стране было видно ясно".

"Исследовательские институты снова ошибались!", - отметил он.

Выборы в бундестаг прошли в воскресенье. По данным exit poll телеканала ARD, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 32,5%, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20%, "Альтернатива для Германии" - 13,5% , Свободная демократическая партия (СвДП) — 10,5%, "Зеленые" - 9,5%, "Левые" - 9%.