Член ЦИК России рассказал, кого на выборах поддержали русскоязычные немцы

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Многие представители русскоязычного населения ФРГ в ходе прошедших парламентских выборов выступали в поддержку "Альтернативы для Германии", рассказал РИА Новости член ЦИК России Василий Лихачев, курирующий в ведомстве вопросы международного взаимодействия.

Выборы в бундестаг прошли в воскресенье. По данным exit poll телеканала ARD, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 32,5%, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20%, "Альтернатива для Германии" - 13,5% , Свободная демократическая партия (СвДП) — 10,5%, "Зеленые" - 9,5%, "Левые" - 9%.

Лихачев отметил, что в субботу и воскресенье общался со многими представителями русскоязычного населения Германии - различными общественными организациями и объединениями. "И они выражали мысль таким образом: что русскоязычное население где-то около 5 миллионов человек, это большая серьёзная политическая сила. И они называли свои предпочтения, особенно те, которые относятся к среднему по сроку проживания в Германии населению: они выступали в поддержку новой партии "Альтернатива для Германии", - сообщил Лихачев.

По его словам, оппозиционный настрой и требования, которые будет предъявлять эта партия, серьезно озадачат будущего канцлера, которым, вероятнее всего, вновь станет Ангела Меркель. "Для меня совершенно очевидно, что одним из самых главных вопросов перед будущим канцлером по фамилии Меркель станет формирование коалиции", - уточнил собеседник агентства.

Заявление СДПГ о намерении уйти в оппозицию, если оно действительно будет реализовано, отметил он, говорит о том, что в бундестаге будет очень серьёзный оппозиционный блок, в который войдут и сторонники лидера СДПГ Мартина Шульца, и "Альтернатива для Германии". "Уже они вдвоём, две эти политические партийные структуры будут представлять серьёзную силу, которая повлияет и на политический ландшафт, и на подход к решению внутренних и международных проблем", - считает Лихачев.

ХСС, по данным Лихачева, своих сторонников не потеряла - они "в очень концентрированном виде голосовали с самого утра", и лидерами по активности в первой половине дня можно было назвать избирателей именно в Баварии, где проживает значительное число сторонников этой партии.

"Скорее всего, в той или иной степени проявится явление "ямайского флага": и Свободная демократическая партия, которая восстанавливает своё присутствие в бундестаге, и партия "Зеленых" пойдут на диалог с партией Меркель, и, очевидно, они будут образовывать парламентское большинство", - полагает собеседник агентства.

Нынешние парламентские выборы в целом, по мнению Лихачева, показали, что Германия была и остаётся одним из лидеров и региональной, и мировой политики. Он отметил, что можно говорить о таком политическом явлении, как "немецкий прагматизм, немецкая ответственность и немецкое умение решать проблемы цивилизованным способом - через выборы, через парламентскую, партийную конкуренцию".