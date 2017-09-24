Ле Пен поздравила "Альтернативу для Германии" с "историческим результатом"

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Глава французского "Национального фронта" Марин Ле Пен поздравила партию "Альтернатива для Германии" (Alternative für Deutschland, AfD) и ее сопредседателя Фрауке Петри с успешными выборами в бундестаг.

"Особые поздравления Фрауке Петри, которая привела AfD к этому историческому результату", - написала Ле Пен в микроблоге в Twitter. Также она поздравила "соратников" Нацфронта - саму партию AfD, отметив, что это "новый символ пробуждения европейского народа".

Выборы в бундестаг прошли в воскресенье. По данным exit poll телеканала ARD, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 32,5%, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20%, "Альтернатива для Германии" - 13,5% , Свободная демократическая партия (СвДП) — 10,5%, "Зеленые" - 9,5%, "Левые" - 9%.