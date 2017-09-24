Германию после выборов ждет "ямайка"

БЕРЛИН, 24 сен – РИА Новости. В Германии прошли выборы в бундестаг, по итогам которых Ангела Меркель обещает задержаться на посту канцлера, а единственным из ожидавшихся вариантов правительственной коалиции остается союз партийного блока ХДС/ХСС, "Зеленых" и Свободной демократичной партии Германии – "ямайка", как называют такое объединение по цветам флага этого островного государства.

По данным exit poll телеканала ARD, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 32,5% (220 мест в бундестаге), но при этом худшим с 1949 года результатом. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20% (137 мест), добившись худшего результата в истории. Правая "Альтернатива для Германии" набирает 13,5% и становится третьей силой в бундестаге (87 мест). Свободная демократическая партия (СвДП) получает 10,5% (69 мест), "Зеленые" - 9,5% (61 место), "Левые" - 9% (57 мест).

Окончательная картина результатов выборов в общих чертах будет известна ближе к утру понедельника, результаты опубликует сайт Федерального избирательного комитета Германии. Не позднее чем через 30 дней после выборов должно пройти первое организационное заседание парламента нового созыва, тем самым результаты выборов будут считаться утвержденными.

Интриги не было



Интриги на парламентских выборах в Германии не было изначально, хотя они и стали "вотумом доверия" Ангеле Меркель, заявил РИА Новости в воскресенье глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, отметив, что отношения с Россией у Германии после выборов серьезно не поменяются.

"Если официальные данные подтвердят результаты экзит-полов, то, как оно и предполагалось, парламентские выборы в Германии стали вотумом доверия "бундесканцлерин". Интриги не было, да и, наверное, она умерла сразу же после выдвижения социал-демократами Шульца в качестве соперника Меркель. У социал-демократов в принципе была очень сложная задача — критиковать правительство, частью которого они являются, и предлагать альтернативы там, где население в принципе многое устраивает", — сказал сенатор.

По его мнению, потенциально острыми могли быть две темы: миграция и Россия. Однако мигрантскую проблему Меркель смогла относительно благополучно решить с 2015 года, когда именно из-за нее рейтинг канцлера резко упал. Как отметил Косачев, если кто и мог себе нажить предвыборный капитал на этой теме, то только правые из "Альтернативы для Германии", а никак не СДПГ.

Зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа ("Справедливая Россия") также считает, что данные exit poll выборов в бундестаг Германии не должны удивлять. "Это ожидаемый результат", — сказал Чепа РИА Новости.

"Я так ожидаю, что, скорее всего, будет коалиция ХДС/ХСС, "Зеленых" и либералов", — предположил депутат. Чепа также отметил, что СДПГ, скорее всего, будет представлять единственную серьезную оппозиционную силу на политическом поле Германии.

Социал-демократы И "альтернативщики" уходят в оппозицию



Лидер социал-демократов Мартин Шульц признал поражение на выборах и заявил, что партия уйдет в оппозицию. "Это горькое поражение. Это драматичный день для нас, для немецкой демократии. Ангела Меркель нанесла сокрушительное поражение. AfD получили двузначный результат, правоэкстремистская партия. Наша задача — возглавить оппозицию в Германии", — сказал Шульц в эфире телеканала ARD.

Отвечая на вопрос журналистки, не собирается ли Шульц отказаться от должности председателя СДПГ, Шульц заявил: "Нет. Я имею полную поддержку, чтобы возглавлять партию".

О решении правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) также составить оппозицию в немецком парламенте заявил сопредседатель партии Йорг Мойтен. "Мы практически втрое увеличили число наших голосов… Мы ставили цель стать третьей силой, мы, очевидно, стали третьей силой. Мы составим конструктивную, гражданскую, консервативную оппозицию в бундестаге", — сказал Мойтен.

Германию ждет "Ямайка"

Согласно данным exit poll, ни одна из партий на выборах в парламент Германии не набрала большинства, необходимого для формирования правительства. Данные телеканала ZDF свидетельствуют, что единственная из ожидавшихся коалиций, которая получит большинство в бундестаге после решения СДПГ уйти в оппозицию - союз ХДС/ХСС, "Зеленых" и СвДП. Такая коалиция называется "ямайка" (по цветам флага Ямайки): черный — у ХДС, желтый — у СвДП и зеленый — у "Зеленых".

Меркель заявила, что партийный блок ХДС/ХСС намерен сформировать правительство. "Мы сильнейшая партия — ХДС/ХСС, наша задача — сформировать правительство, и против нас правительство сформировано быть не может", — сказала она, при этом отметив, что в партии надеялись на лучший результат. Меркель не назвала возможных коалиционных партнеров для ХДС/ХСС, заявив, что обсудит все с другими партиями "в спокойном режиме".

Премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман ("Зеленые") заявил, что партия готова вести c альянсом ХДС/ХСС переговоры о правительственной коалиции и ждет предложений от Меркель. "Если нам предложат переговоры, мы серьезно будем их вести… Но это будет непросто", — сказал Кречманн в эфире телеканала ARD.

Глава Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер также дал понять, что его партия не собирается отказываться от коалиционных переговоров с крупнейшей политической силой страны.

"Если правительство не меняет политическое направление, то понятно, что силы, которые настаивают на политическом решении, становятся сильнее. Можно правильно работать как в правительстве, так и оппозиции. Сегодняшний вечер — это совершенно неподходящий момент для окончательного решения, как для СвДП, так и для СДПГ", — сказал Линднер.

Самые сложные в карьере переговоры



Переговоры о коалиции между альянсом ХДС/ХСС с "Зелеными" и либералами из СвДП будут непростыми, заявил глава МВД ФРГ, член Христианско-демократического союза Томас де Мезьер в прямом эфире телеканала ARD.

"Это сложно, нужно будет вести переговоры. Но я должен сказать, что, если даже в СДПГ заявили сегодня об окончании работы в правительстве с ХДС/ХСС, до формирования нового правительства старое сохраняет полномочия", — сказал Мезьер. Он отметил, что альянс "будет тщательно вести переговоры". Мезьер полагает, что в финансовой и миграционной политике у ХДС/ХСС есть общие позиции с СвДП, но, что касается "Зеленых", то "все сложно".

По мнению заместителя руководителя центра германских исследований Института Европы РАН Екатерины Тимошенковой, Меркель "определенно остается канцлером, но для нее будут самые трудные коалиционные переговоры, которые у нее были".

Тимошенкова отметила, что "Альтернатива для Германии", появившись на политическом небосклоне, спутала карты всем партиям, поскольку оттянула голоса на себя и затруднила образование коалиции.

"Эта партия становится третьей силой в парламенте. В любом случае она будет входить в комитеты, партии получают там, в зависимости от голосов, посты председателей. Она также будет входить в различные наблюдательные советы при разных организациях, в том числе телевидении, радио, она должна будет получать финансирование. Тут сразу же возникает много вопросов технического характера, и как себя вести с этой партией, поскольку ее позиционируют как право-популистскую, близкую к националистической идеологии", — добавила она.

Что касается возможной коалиции СвДП, ХДС/ХСС и "Зеленых", эксперт считает, что такое сотрудничество будет полно противоречий.

"Ангела Меркель понимает, что либералы могут быть не очень управляемыми партнерами. Тем более им, после того как они пролетели мимо бундестага, нужно обязательно показать себя как решительную партию, а это означает, что они должны выполнять свои предвыборные обещания. В прошлый раз они обещали снизить налоги и не смогли этого сделать в правительстве Ангелы Меркель, поэтому (глава СвДП) Кристиан Лиднер будет думать, вступать ли ему в этот союз. Тем более что там будут "Зеленые", оппоненты либералов. "Зеленым" будет легче договариваться с Меркель, чем с СвДП. Получается что этот тройственный союз, которого еще не было на федеральном уровне в Германии — это очень неудобное для Меркель правительство", — указала Тимошенкова.

Охотники на новое правительство



Вице-председатель правой "Альтернативы для Германии" Александр Гауланд заявил, что намерен "вести охоту" на новое федеральное правительство после выборов в бундестаг.

"Федеральное правительство, как оно всегда выглядит, может одеваться теплее, мы будем на них охотиться. Мы вернем нашу страну и наш народ", — приводит его первую реакцию после закрытия избирательных участков таблоид Bild.

Меркель заявила, что приход AfD в бундестаг является большим вызовом. "Конечно, перед нами большой вызов — приход "Альтернативы для Германии" в немецкий бундестаг. Мы проведем подробный анализ, потому что мы намерены отвоевать избирателей AfD, решив проблемы, вняв их тревогам и, частично, страхам, но прежде всего — с помощью хорошей политики", — сказала Меркель.

Лидер социал-демократов Шульц заявил, что партия обеспокоена успехами правой "Альтернативы для Германии".

"Сегодня вечером нас всех в особенности беспокоит сила "Альтернативы для Германии". Впервые фракция крайне правой партии окажется в немецком бундестаге", — заявил Шульц, выступая перед сторонниками в штаб-квартире партии.

Нельзя исключать внеочередных парламентских выборов



В Германии не исключены новые, внеочередные парламентские выборы, так как правящая коалиция, которая вырисовывается по итогам состоявшегося в воскресенье голосования, может оказаться непрочной, считает германский политолог, научный директор германо-российского форума Александр Рар.

"Я думаю, все идет к тому, что в Германии появится коалиция из трех партий, так называемая "ямайка": христианские демократы, либералы и "Зеленые". Как это будет функционировать на федеральном уровне - очень трудно сказать. Мне кажется, что это невозможно, но другого варианта создать в Германии дееспособное правительство нет. И можно уже осторожно предположить, что все-таки придется через год-два заново выбирать парламент, чтобы создать более прочное правительство", - заявил Рар.

Политолог подчеркнул, что христианские демократы и социал-демократы теряют статус народной партии, и им придется очень многое сделать, чтобы вернуть доверие избирателей. Он также отметил, что результат немецких выборов отражает общий кризис во всей Европе.

"Это усиление правых популистов, это исчезновение или резкое ослабление самых устоявшихся партий. Во Франции это произошло. Это поиск новой идеи, которая может объединить европейцев экономически и по другим вопросам", - заявил Рар.