БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости. Акция противников "Альтернативы для Германии" проходит в центре Берлина на Александрплатц, по оценкам корреспондента РИА Новости, в ней принимает участие около тысячи человек.

Акция проходит возле здания, где "Альтернатива" празднует итоги выборов в бундестаг.

Один из организаторов акции Ханс Зоммер сказал РИА Новости, что, по его оценкам, в ней принимает участие около 1,3 тысячи человек, акцию организовало объединение Top Berlin.

"Я думаю, что это расистская партия, которая распространяет в народе чувство неуверенности, ведет к социальному огрублению, у них нет ответов на проблемы общества, они обслуживают только страхи", - сказал Зоммер РИА Новости.

Представитель полиции по телефону сказал РИА Новости, что нескольких полицейских забросали бутылками. Зоммер сообщил, что организованная им акция проходит мирно, а около полутора часов назад полиция задержала несколько человек, которые проводили свою демонстрацию - уже против акции Top Berlin. Кто именно был задержан, он не знает, вторая демонстрация не была согласована с полицией.

Акция действительно пока проходит мирно, но на месте присутствуют сотрудники спецназа, стоят полицейские фургоны.

В воскресенье в Германии состоялись выборы в бундестаг. По данным exit polls, в парламент проходят шесть партий. Среди них - партия правых популистов "Альтернатива для Германии", которая войдет в парламент впервые, заняв, по прогнозам, третье место.

Ранее один из ключевых кандидатов партии Александр Гауланд потребовал переоценки действий немецких солдат во время Второй мировой войны заявив, что у немцев есть "право гордиться деяниями немецких солдат" - такое же, как у французов и британцев.

Вечером в воскресенье сразу после оглашения результатов exit polls Гауланд пообещал открыть на партийный блок канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС "охоту".