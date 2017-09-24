Эксперт рассказал, что нужно партиям в ФРГ для создания "коалиции Ямайка"

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Партии будут вынуждены несколько скорректировать свою направленность в случае создания "коалиции Ямайка", считает член Бундестага от партии "Зеленые" и член Комитета по иностранным делам Юрген Триттин.

"Коалицией Ямайка" в Германии называют коалицию ХДС/ХСС, СвДП и "Зеленых", так как партийные цвета членов коалиции совпадают с цветовой гаммой флага Ямайки.

"На данный момент в соответствии с подсчетами существуют две возможные коалиции: СДПГ и ХДС, которую я едва ли могу назвать широкой коалицией, или коалиция СвДП, "Зеленых" и ХДС. Мы всегда говорили, что проверим эту возможность, но если это случится, ХДС будет вынуждена стать более "зеленой", СвДП придется обратить больше внимания социальным аспектам, а ХСС - либеральным", - сказал Триттин РИА Новости.

Он добавил, что "Зеленым" не удалось достичь своей цели - стать третьей партией, но "это все же хороший результат".

Выборы в бундестаг прошли в воскресенье. По данным exit poll телеканала ARD, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 32,5%, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20%, "Альтернатива для Германии" - 13,5% , Свободная демократическая партия (СвДП) — 10,5%, "Зеленые" - 9,5%, "Левые" - 9%.