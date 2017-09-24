СМИ: глава минтруда станет новым председателем фракции СДПГ в бундестаге

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Министр труда и социальной политики ФРГ Андреа Налес станет новым председателем фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге, пишет газета Rheinische Post.

Ранее нынешний глава фракции СДПГ в бундестаге Томас Опперман заявил, что партия не будет участвовать в коалиции в парламенте и намерена уйти в оппозицию. Затем глава партии Мартин Шульц подтвердил это намерение.

Как сообщили изданию источники, близкие к партийными кругам, Шульц предложит кандидатуру Налеса в понедельник. Голосование последует в среду.

Выборы в бундестаг прошли в воскресенье. По данным exit poll телеканала ARD, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 32,5%, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20%, "Альтернатива для Германии" - 13,5% , Свободная демократическая партия (СвДП) - 10,5%, "Зеленые" - 9,5%, "Левые" - 9%.

Согласно данным телеканала ZDF, блок ХДС/ХСС набирает 33,5%, социал-демократы - 21%, "Альтернатива для Германии" - 13% , СвДП - 10%, "Левые" и "Зеленые" - по 9%.