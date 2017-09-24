Багдад потребовал от других стран не сотрудничать с Эрбилем по нефти

ЭРБИЛЬ, 24 сен — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Кабмин Ирака потребовал от властей курдской автономии передать под его контроль все пограничные пункты региона, а от иностранных государств — прекратить сотрудничество с Иракским Курдистаном в нефтяной сфере.

Согласно тексту заявления, изданному после заседания кабмина Ирака по вопросам национальной безопасности, "пограничные пункты входят в компетенцию федерального правительства, так же как нефть является достоянием всего иракского народа согласно конституции Ирака".

"В связи с этим правительство Ирака требует от Региона Курдистан передать все пограничные пункты, среди которых аэропорты, федеральному правительству и требует от соседних государств и других государств мира сотрудничать исключительно с иракским правительством в сфере пограничных переходов и нефти", — говорится в заявлении правительства.

Ранее глава Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что регион не станет переносить референдум о независимости от Багдада, несмотря на давление, и проведет его в намеченный срок 25 сентября. В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент. Иракские власти считают, что референдум нарушает конституцию страны, и требуют его отмены.

Ранее представители США, Франции, Германии и ООН на встрече с главой Иракского Курдистана Масудом Барзани предложили перенести референдум. Тот заявил, что референдум состоится в назначенный срок, если ему не предложат альтернативы. Барзани 14 сентября сообщил, что получил такую альтернативу от ряда стран Запада, но Высший совет по проведению референдума о независимости позднее отверг предложение.